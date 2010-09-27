النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشيخ سالم بن خلف في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر أمس السبت، الشيخ سالم بن محمد بن خلف الشويلعي الرشيدي، أحد شيوخ قبيلة الشوالعة من بني رشيد، ورئيس مركز بدع بن خلف سابقًا؛ إثر مرض كان يعاني منه.

وأديت صلاة الميت على الشيخ "سالم بن خلف" في منطقة الرياض، ويستقبل ذووه التعازي بمركز بدع بن خلف جنوب حائل 280 كيلو.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة الشوالعة خاصة، وقبيلة بني رشيد عامة، وإلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
الشيخ سالم بن خلف في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر أمس السبت، الشيخ سالم بن محمد بن خلف الشويلعي الرشيدي، أحد شيوخ قبيلة الشوالعة من بني رشيد، ورئيس مركز بدع بن خلف سابقًا؛ إثر مرض كان يعاني منه.

وأديت صلاة الميت على الشيخ "سالم بن خلف" في منطقة الرياض، ويستقبل ذووه التعازي بمركز بدع بن خلف جنوب حائل 280 كيلو.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة الشوالعة خاصة، وقبيلة بني رشيد عامة، وإلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:26 AM

الشيخ سالم بن خلف في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
877

انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر أمس السبت، الشيخ سالم بن محمد بن خلف الشويلعي الرشيدي، أحد شيوخ قبيلة الشوالعة من بني رشيد، ورئيس مركز بدع بن خلف سابقًا؛ إثر مرض كان يعاني منه.

وأديت صلاة الميت على الشيخ "سالم بن خلف" في منطقة الرياض، ويستقبل ذووه التعازي بمركز بدع بن خلف جنوب حائل 280 كيلو.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة الشوالعة خاصة، وقبيلة بني رشيد عامة، وإلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,145
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,865

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة