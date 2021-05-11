أمانة الطائف تُغلق صوالين للحلاقة الرجالية المُخالفة للاحترازات

في ظل قُرب عيد الفطر المبارك.. وتجاوبًا مع ما تشهده من ازدحام
نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" جولات مكثفة ضمن برنامج "امتثالك أمانة" على صوالين الحلاقة الرجالية مع قُرب عيد الفطر المبارك، مما يعني توافد الكثير من الزبائن على تلك الصوالين وربما تشهد ازدحامًا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتستعرض "سبق" تلك الجولات التي ما زالت مستمرة، حيث أغلقت "بلدية شرق الطائف الفرعية" ومن خلال جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية محال لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.
كما أغلقت "بلدية جنوب الفرعية" صالون للحلاقة لم يتقيد بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الجولات الرقابية المكثفة.
في حين نفذت "بلدية الشفا الفرعية" حملات متواصلة لرصد التجاوزات الصحية بصوالين الحلاقة، وتطبيقها للائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.
أما "بلدية المحاني" شمال المحافظة، فقد استمرت جولاتها الميدانية لمراقبي البلدية لمتابعة برنامج "امتثالك أمانة" في صوالين الحلاقة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" جولات مكثفة ضمن برنامج "امتثالك أمانة" على صوالين الحلاقة الرجالية مع قُرب عيد الفطر المبارك، مما يعني توافد الكثير من الزبائن على تلك الصوالين وربما تشهد ازدحامًا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتستعرض "سبق" تلك الجولات التي ما زالت مستمرة، حيث أغلقت "بلدية شرق الطائف الفرعية" ومن خلال جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية محال لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.
كما أغلقت "بلدية جنوب الفرعية" صالون للحلاقة لم يتقيد بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الجولات الرقابية المكثفة.
في حين نفذت "بلدية الشفا الفرعية" حملات متواصلة لرصد التجاوزات الصحية بصوالين الحلاقة، وتطبيقها للائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.
أما "بلدية المحاني" شمال المحافظة، فقد استمرت جولاتها الميدانية لمراقبي البلدية لمتابعة برنامج "امتثالك أمانة" في صوالين الحلاقة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" جولات مكثفة ضمن برنامج "امتثالك أمانة" على صوالين الحلاقة الرجالية مع قُرب عيد الفطر المبارك، مما يعني توافد الكثير من الزبائن على تلك الصوالين وربما تشهد ازدحامًا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتستعرض "سبق" تلك الجولات التي ما زالت مستمرة، حيث أغلقت "بلدية شرق الطائف الفرعية" ومن خلال جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية محال لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.
كما أغلقت "بلدية جنوب الفرعية" صالون للحلاقة لم يتقيد بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الجولات الرقابية المكثفة.
في حين نفذت "بلدية الشفا الفرعية" حملات متواصلة لرصد التجاوزات الصحية بصوالين الحلاقة، وتطبيقها للائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.
أما "بلدية المحاني" شمال المحافظة، فقد استمرت جولاتها الميدانية لمراقبي البلدية لمتابعة برنامج "امتثالك أمانة" في صوالين الحلاقة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.