"الفيصل" يقلّد "العقيل" رتبته الجديدة "لواء" بأمن المسجد الحرام

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل.
وهنأه الأمير خالد الفيصل بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق والسداد.
قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل.
وهنأه الأمير خالد الفيصل بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق والسداد.
قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل.
وهنأه الأمير خالد الفيصل بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق والسداد.
قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل.
وهنأه الأمير خالد الفيصل بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق والسداد.