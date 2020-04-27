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الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرقوا 16 سيارة بالقوة وتحت تهديد السلاح

"الداخلية": ستتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

بثّ "سناب الداخلية" مقطع فيديو يوثّق تمكُّن شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بإدارة البحث والتحرّي، وبعد تكثيف إجراءات البحث والاستدلال، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مواطنين ووافد يمني الجنسية، ذلك بعد أن تورّطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأضافت "الداخلية"، ستتم إحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وأكّدت "الداخلية"، الحرص على أمن المواطن والمقيم، وتطبيق الأنظمة بحق كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن والسلامة.

الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرقوا 16 سيارة بالقوة وتحت تهديد السلاح
سبق

بثّ "سناب الداخلية" مقطع فيديو يوثّق تمكُّن شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بإدارة البحث والتحرّي، وبعد تكثيف إجراءات البحث والاستدلال، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مواطنين ووافد يمني الجنسية، ذلك بعد أن تورّطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأضافت "الداخلية"، ستتم إحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وأكّدت "الداخلية"، الحرص على أمن المواطن والمقيم، وتطبيق الأنظمة بحق كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن والسلامة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:35 AM

الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرقوا 16 سيارة بالقوة وتحت تهديد السلاح

"الداخلية": ستتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

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هادي العصيمي - الرياض
8
10,681

بثّ "سناب الداخلية" مقطع فيديو يوثّق تمكُّن شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بإدارة البحث والتحرّي، وبعد تكثيف إجراءات البحث والاستدلال، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مواطنين ووافد يمني الجنسية، ذلك بعد أن تورّطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأضافت "الداخلية"، ستتم إحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وأكّدت "الداخلية"، الحرص على أمن المواطن والمقيم، وتطبيق الأنظمة بحق كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن والسلامة.

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