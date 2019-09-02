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أمين العاصمة "القويحص": "طلاب مكة كلهم أبنائي"

ردًا على مداخلة "لا أبناء لك في تعليم المنطقة"

أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص أن طلاب مكة كلهم أبناؤه، وذلك ردًا على مداخلة وجهت إليه بأن ليس لديه أبناء يدرسون في تعليم مكة.

وقال "القويحص" خلال كلمته بمناسبة تدشين مدارس الطفولة المبكرة مساء اليوم في مجمع زبيدة التعليمي: "من يقول لا أبناء لي يدرسون في مكة، فإن طلاب مكة كلهم أبنائي".

ومن جانب آخر قدمت إدارة التعليم بمكة المكرمة عددًا من الفعاليات في المجمعات التجارية لشرح مشروع الطفولة المبكرة والإجابة عن استفسارات أولياء الأمور، وجهزت 55 مدرسة للصفوف المبكرة، و90 فصلاً، و186 دورة مياه مستقلة.

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أمين العاصمة "القويحص": "طلاب مكة كلهم أبنائي"
سبق

أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص أن طلاب مكة كلهم أبناؤه، وذلك ردًا على مداخلة وجهت إليه بأن ليس لديه أبناء يدرسون في تعليم مكة.

وقال "القويحص" خلال كلمته بمناسبة تدشين مدارس الطفولة المبكرة مساء اليوم في مجمع زبيدة التعليمي: "من يقول لا أبناء لي يدرسون في مكة، فإن طلاب مكة كلهم أبنائي".

ومن جانب آخر قدمت إدارة التعليم بمكة المكرمة عددًا من الفعاليات في المجمعات التجارية لشرح مشروع الطفولة المبكرة والإجابة عن استفسارات أولياء الأمور، وجهزت 55 مدرسة للصفوف المبكرة، و90 فصلاً، و186 دورة مياه مستقلة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:17 PM

أمين العاصمة "القويحص": "طلاب مكة كلهم أبنائي"

ردًا على مداخلة "لا أبناء لك في تعليم المنطقة"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
863

أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص أن طلاب مكة كلهم أبناؤه، وذلك ردًا على مداخلة وجهت إليه بأن ليس لديه أبناء يدرسون في تعليم مكة.

وقال "القويحص" خلال كلمته بمناسبة تدشين مدارس الطفولة المبكرة مساء اليوم في مجمع زبيدة التعليمي: "من يقول لا أبناء لي يدرسون في مكة، فإن طلاب مكة كلهم أبنائي".

ومن جانب آخر قدمت إدارة التعليم بمكة المكرمة عددًا من الفعاليات في المجمعات التجارية لشرح مشروع الطفولة المبكرة والإجابة عن استفسارات أولياء الأمور، وجهزت 55 مدرسة للصفوف المبكرة، و90 فصلاً، و186 دورة مياه مستقلة.

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