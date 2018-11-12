الأعرج: انتقال ألف متدرب إلى فرع "تقنية الجموم" خلال شهرين تمهيداً لنقل البقية

عميد "تقنية مكة": الخريجون قادرون على مواكبة احتياج سوق العمل وتحقيق رؤية 2030

أكد عميد الكلية التقنية بمكة المكرّمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج؛ بدء العمل لانتقال متدرّبي قسم التقنية الإدارية الذين يبلغ عددهم أكثر من 1000 متدرب من مقر الكلية التقنية بالعاصمة المقدّسة بالعمرة إلى فرع الكلية بالجموم خلال الشهرين القادمين مع بداية الفصل التدريبي الثاني، ليكون ثاني الأقسام انتقالاً إلى هناك بعد قسم السياحة والفندقة وقسم الحج والعمرة.

وقال الأعرج؛ خلال تكريمه المتدربين المتفوقين للفصل التدريبي الأول للعام 1439هـ/1440هـ، الذي أقيم على مسرح الكلية أمس، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية ومديري الإدارات بالكلية، وكوكبة مميزة من الإعلاميين ومجموعة كبيرة من متدربي الكلية: إننا نعمل حالياً بتوجيه من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبإشراف ومتابعة من قِبل المحافظ الدكتور أحمد الفهيد؛ والنائب للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ على التجهيز وتوفير ما يحتاج إليه المدربون والمتدربون، فيما سيتم انتقال جميع الأقسام لاحقاً وفق توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف، أن أبناءنا المتدربين في الكلية التقنية بمكة المكرّمة قادرون على مواكبة احتياج سوق العمل سواءً فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني 2020 أو من خلال الرؤية المباركة 2030، مبيناً أنهم يتدربون في الكلية التقنية على مدى عامين ونصف في تخصّصات مختلفة تشمل: التقنية الميكانيكية (محركات ومركبات) والكهربائية وتقنية الحاسب الآلي وأنظمة الشبكات والتقنية الإدارية والسياحة والضيافة ويوجد تخصص وحيد بالمملكة بتقنية مكة يسمّى الحج والعمرة.

وتابع الأعرج؛ في حفل تكريم المتدربين المتفوقين، أن المتدربين المكرّمين حصلوا على معدلات مرتفعة وتمّ تكريمهم بالكلية وفقاً للتوجيهات التي ترد من التدريب التقني مع أولياء أمورهم؛ كونهم سفراء نجاح للتدريب وقدوة لبقية زملائهم؛ مضيفاً أن الوطن طموح في استقبال أيادٍ سعودية مدربة جيداً؛ ليدفعوا بعجلة الاقتصاد المزدهر إلى آفاق ولاة الأمر وتطلعاتهم.

وأشار إلى أنه يوجد بالكلية التقنية في مكة المكرّمة حالياً أكثر من 3000 متدرب، وأن الكلية تتوسع عاماً بعد عام؛ مؤكداً أن التوسع لإعداد المتدربين يتواكب مع الإمكانات الموجودة لتحقيق رؤية الوطن 2030.