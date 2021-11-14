النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران

لم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت- الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران، طبقًا لوكالة "فارس" الرسمية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة وقعت بعد منتصف ليلة السبت- الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة، وعلى عمق 7كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بُعد 8كم من مدينة جويم، و20كم من مدينة بناروية، و26كم من مدينة شهر بير، و211كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران
سبق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت- الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران، طبقًا لوكالة "فارس" الرسمية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة وقعت بعد منتصف ليلة السبت- الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة، وعلى عمق 7كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بُعد 8كم من مدينة جويم، و20كم من مدينة بناروية، و26كم من مدينة شهر بير، و211كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
08:19 AM

بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران

لم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
309

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت- الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران، طبقًا لوكالة "فارس" الرسمية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة وقعت بعد منتصف ليلة السبت- الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة، وعلى عمق 7كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بُعد 8كم من مدينة جويم، و20كم من مدينة بناروية، و26كم من مدينة شهر بير، و211كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة