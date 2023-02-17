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"الجوازات": عدم تجديد "هوية مقيم" يُعرِّض صاحبها للغرامة ثم الإبعاد

يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى "أبشر"

أكدت المديرية العامة للجوازات لكل المقيمين، أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً، التي تصل إلى الإبعاد.

وذكرت "الجوازات" أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأضافت: يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

ولفتت إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد "هوية مقيم"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

المديرية العامة للجوازات تجديد هوية مقيم

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"الجوازات": عدم تجديد "هوية مقيم" يُعرِّض صاحبها للغرامة ثم الإبعاد
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات لكل المقيمين، أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً، التي تصل إلى الإبعاد.

وذكرت "الجوازات" أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأضافت: يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

ولفتت إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد "هوية مقيم"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
02:32 PM

"الجوازات": عدم تجديد "هوية مقيم" يُعرِّض صاحبها للغرامة ثم الإبعاد

يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى "أبشر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المديرية العامة للجوازات لكل المقيمين، أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً، التي تصل إلى الإبعاد.

وذكرت "الجوازات" أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأضافت: يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

ولفتت إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد "هوية مقيم"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

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