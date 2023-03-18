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وباء كورونا.. زامبيا تعلن عن أول حالتي إصابة ورواندا 8 حالات

المغرب تدعو المواطنين لالتزام "العزلة الصحية" في منازلهم

أعلن وزير الصحة في زامبيا شيتالو تشيلوفيا اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

ونقلت مصادر محلية عن وزير الصحة القول: إن الحالتين تعودان لزوجين عادا مؤخرًا من فرنسا.

رواندا إلى 8 حالات
وأعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 حالات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن المريض هو مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا، وصل إلى البلاد يوم الاثنين قادمًا من دبي.

وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

المغرب والتزام "العزلة الصحية"
ودعت السلطات المغربية مواطنيها إلى التقيد والحد من تنقلاتهم والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم؛ كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد بيان مشترك صدر اليوم عن كلٍّ من "وزارة الداخلية ووزارة الصحة"، أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التسوق أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، مع سهر السلطات المحلية والقوات العمومية على توجيه المواطنين من أجل احترام هذه التدابير.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، على مستوى التراب الوطني.

وأشار البيان إلى أن متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية ستبقى متوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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وباء كورونا.. زامبيا تعلن عن أول حالتي إصابة ورواندا 8 حالات
سبق

أعلن وزير الصحة في زامبيا شيتالو تشيلوفيا اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

ونقلت مصادر محلية عن وزير الصحة القول: إن الحالتين تعودان لزوجين عادا مؤخرًا من فرنسا.

رواندا إلى 8 حالات
وأعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 حالات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن المريض هو مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا، وصل إلى البلاد يوم الاثنين قادمًا من دبي.

وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

المغرب والتزام "العزلة الصحية"
ودعت السلطات المغربية مواطنيها إلى التقيد والحد من تنقلاتهم والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم؛ كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد بيان مشترك صدر اليوم عن كلٍّ من "وزارة الداخلية ووزارة الصحة"، أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التسوق أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، مع سهر السلطات المحلية والقوات العمومية على توجيه المواطنين من أجل احترام هذه التدابير.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، على مستوى التراب الوطني.

وأشار البيان إلى أن متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية ستبقى متوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع البلاد.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:03 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:01 PM

وباء كورونا.. زامبيا تعلن عن أول حالتي إصابة ورواندا 8 حالات

المغرب تدعو المواطنين لالتزام "العزلة الصحية" في منازلهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة في زامبيا شيتالو تشيلوفيا اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

ونقلت مصادر محلية عن وزير الصحة القول: إن الحالتين تعودان لزوجين عادا مؤخرًا من فرنسا.

رواندا إلى 8 حالات
وأعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 حالات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن المريض هو مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا، وصل إلى البلاد يوم الاثنين قادمًا من دبي.

وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

المغرب والتزام "العزلة الصحية"
ودعت السلطات المغربية مواطنيها إلى التقيد والحد من تنقلاتهم والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم؛ كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد بيان مشترك صدر اليوم عن كلٍّ من "وزارة الداخلية ووزارة الصحة"، أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التسوق أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، مع سهر السلطات المحلية والقوات العمومية على توجيه المواطنين من أجل احترام هذه التدابير.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، على مستوى التراب الوطني.

وأشار البيان إلى أن متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية ستبقى متوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع البلاد.

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