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"عقبتا المرحا والجنوبية" بمركز هدادة تحصدان أرواح الأبرياء

الأهالي ناشدوا المسؤولين بوزارة النقل والجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع

يناشد أهالي مركز هدادة، على بعد 100كم شمال منطقة نجران، المسؤولين بوزارة النقل والجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع للوقوف على عقبة المرحا والعقبة الجنوبية لمركز هدادة، والتي تحصد أرواح الأبرياء من مستخدمي تلكما العقبتين شديدتي الانحدار.

وطالب عددٌ من المواطنين عبر منبر "سبق" المسؤولين بوزارة النقل والمرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة بالوقوف، وبشكل عاجل، على تلكما العقبتين اللتين تتكرر فيهما الحوادث المميتة وآخرها الحادث الذي وقع على وافد في عقبة المرحا، ولقي حتفه بتقطيع جسده إلى قسمين، وعمل الحلول السريعة مثل الحواجز الخرسانية وتسهيل المنعطفات الخطرة.

وتعد العقبتان المذكورتان هما الطريق الرئيس الذي يربط محافظة بدر الجنوب مرورًا بمركز الخانق وفرع الجبل، ثم مركز هدادة، حتى الوصول إلي منطقة نجران .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عقبتا المرحا والجنوبية" بمركز هدادة تحصدان أرواح الأبرياء
سبق

يناشد أهالي مركز هدادة، على بعد 100كم شمال منطقة نجران، المسؤولين بوزارة النقل والجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع للوقوف على عقبة المرحا والعقبة الجنوبية لمركز هدادة، والتي تحصد أرواح الأبرياء من مستخدمي تلكما العقبتين شديدتي الانحدار.

وطالب عددٌ من المواطنين عبر منبر "سبق" المسؤولين بوزارة النقل والمرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة بالوقوف، وبشكل عاجل، على تلكما العقبتين اللتين تتكرر فيهما الحوادث المميتة وآخرها الحادث الذي وقع على وافد في عقبة المرحا، ولقي حتفه بتقطيع جسده إلى قسمين، وعمل الحلول السريعة مثل الحواجز الخرسانية وتسهيل المنعطفات الخطرة.

وتعد العقبتان المذكورتان هما الطريق الرئيس الذي يربط محافظة بدر الجنوب مرورًا بمركز الخانق وفرع الجبل، ثم مركز هدادة، حتى الوصول إلي منطقة نجران .

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:37 PM

"عقبتا المرحا والجنوبية" بمركز هدادة تحصدان أرواح الأبرياء

الأهالي ناشدوا المسؤولين بوزارة النقل والجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع

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بندر آل عوض - نجران
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يناشد أهالي مركز هدادة، على بعد 100كم شمال منطقة نجران، المسؤولين بوزارة النقل والجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع للوقوف على عقبة المرحا والعقبة الجنوبية لمركز هدادة، والتي تحصد أرواح الأبرياء من مستخدمي تلكما العقبتين شديدتي الانحدار.

وطالب عددٌ من المواطنين عبر منبر "سبق" المسؤولين بوزارة النقل والمرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة بالوقوف، وبشكل عاجل، على تلكما العقبتين اللتين تتكرر فيهما الحوادث المميتة وآخرها الحادث الذي وقع على وافد في عقبة المرحا، ولقي حتفه بتقطيع جسده إلى قسمين، وعمل الحلول السريعة مثل الحواجز الخرسانية وتسهيل المنعطفات الخطرة.

وتعد العقبتان المذكورتان هما الطريق الرئيس الذي يربط محافظة بدر الجنوب مرورًا بمركز الخانق وفرع الجبل، ثم مركز هدادة، حتى الوصول إلي منطقة نجران .

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