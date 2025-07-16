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تضارب إثيوبي.. وزير المياه ينفي بدء ملء سد النهضة

"بقلي" أشار إلى تدفق بسبب هطول الأمطار

نفى وزير المياه الإثيوبي سيلشي بقلي، تصريحاته المعلنة اليوم (الأربعاء) عن بدء الملء الأول لسد النهضة، فيما يعد تضارباً شديداً في مواقف أديس أبابا.

ووفقاً لصحيفة الشروق المصرية، ذكر "بقلي" على صفحته بموقع "تويتر"، أن سد النهضة وصل إلى مستوى 560 متراً مقارنة بمستوى 525 متراً العام الماضي، وتجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه؛ مما خلق تجمعاً طبيعياً للمياه.

وأضاف أن التدفق سيستمر حتى يجري تصريف التدفق الزائد قريباً.

وأعلن وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق اليوم بدء الملء الأول لخزان سد النهضة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإثيوبية الرسمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تضارب إثيوبي.. وزير المياه ينفي بدء ملء سد النهضة
سبق

نفى وزير المياه الإثيوبي سيلشي بقلي، تصريحاته المعلنة اليوم (الأربعاء) عن بدء الملء الأول لسد النهضة، فيما يعد تضارباً شديداً في مواقف أديس أبابا.

ووفقاً لصحيفة الشروق المصرية، ذكر "بقلي" على صفحته بموقع "تويتر"، أن سد النهضة وصل إلى مستوى 560 متراً مقارنة بمستوى 525 متراً العام الماضي، وتجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه؛ مما خلق تجمعاً طبيعياً للمياه.

وأضاف أن التدفق سيستمر حتى يجري تصريف التدفق الزائد قريباً.

وأعلن وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق اليوم بدء الملء الأول لخزان سد النهضة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإثيوبية الرسمية.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:22 PM

تضارب إثيوبي.. وزير المياه ينفي بدء ملء سد النهضة

"بقلي" أشار إلى تدفق بسبب هطول الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى وزير المياه الإثيوبي سيلشي بقلي، تصريحاته المعلنة اليوم (الأربعاء) عن بدء الملء الأول لسد النهضة، فيما يعد تضارباً شديداً في مواقف أديس أبابا.

ووفقاً لصحيفة الشروق المصرية، ذكر "بقلي" على صفحته بموقع "تويتر"، أن سد النهضة وصل إلى مستوى 560 متراً مقارنة بمستوى 525 متراً العام الماضي، وتجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه؛ مما خلق تجمعاً طبيعياً للمياه.

وأضاف أن التدفق سيستمر حتى يجري تصريف التدفق الزائد قريباً.

وأعلن وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق اليوم بدء الملء الأول لخزان سد النهضة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإثيوبية الرسمية.

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