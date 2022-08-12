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يتصدرهم "باسيل".. أمريكا تدرس فرض عقوبات على حلفاء "حزب الله" في لبنان

تشمل تجميد الأصول ومنع دخولهم أراضيها

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تحضِّر حزمة من العقوبات، ستوقعها على حلفاء ميليشيا حزب الله في لبنان، تشمل عددًا من السياسيين ورجال الأعمال اللبنانيين.

وبيَّن المسؤولون الذين لم تكشف أسماءهم أن واشنطن تريد التحرك بشكل سريع من أجل تغيير المسار في لبنان، وخصوصًا أنه مقبل على إعادة إعمار بيروت بعد أن تسببت كارثة انفجار الميناء في جعل العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة.

وأضافوا بأن العقوبات ستجمِّد أي أصول للأشخاص أو الكيانات المستهدفة التي قد تكون موجودة تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، وتمنع دخولهم إليها، كما أنها ستعتبر تمويلهم جزءًا من الفساد وتمويل الإرهاب، وفقًا لـ"الحرة".

وأفاد المسؤولون بأن جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر، سيكون واحدًا من الذين تشملهم العقوبات باعتباره أحد أهم حلفاء ميليشيا حزب الله، إضافة إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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يتصدرهم "باسيل".. أمريكا تدرس فرض عقوبات على حلفاء "حزب الله" في لبنان
سبق

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تحضِّر حزمة من العقوبات، ستوقعها على حلفاء ميليشيا حزب الله في لبنان، تشمل عددًا من السياسيين ورجال الأعمال اللبنانيين.

وبيَّن المسؤولون الذين لم تكشف أسماءهم أن واشنطن تريد التحرك بشكل سريع من أجل تغيير المسار في لبنان، وخصوصًا أنه مقبل على إعادة إعمار بيروت بعد أن تسببت كارثة انفجار الميناء في جعل العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة.

وأضافوا بأن العقوبات ستجمِّد أي أصول للأشخاص أو الكيانات المستهدفة التي قد تكون موجودة تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، وتمنع دخولهم إليها، كما أنها ستعتبر تمويلهم جزءًا من الفساد وتمويل الإرهاب، وفقًا لـ"الحرة".

وأفاد المسؤولون بأن جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر، سيكون واحدًا من الذين تشملهم العقوبات باعتباره أحد أهم حلفاء ميليشيا حزب الله، إضافة إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:34 PM

يتصدرهم "باسيل".. أمريكا تدرس فرض عقوبات على حلفاء "حزب الله" في لبنان

تشمل تجميد الأصول ومنع دخولهم أراضيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تحضِّر حزمة من العقوبات، ستوقعها على حلفاء ميليشيا حزب الله في لبنان، تشمل عددًا من السياسيين ورجال الأعمال اللبنانيين.

وبيَّن المسؤولون الذين لم تكشف أسماءهم أن واشنطن تريد التحرك بشكل سريع من أجل تغيير المسار في لبنان، وخصوصًا أنه مقبل على إعادة إعمار بيروت بعد أن تسببت كارثة انفجار الميناء في جعل العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة.

وأضافوا بأن العقوبات ستجمِّد أي أصول للأشخاص أو الكيانات المستهدفة التي قد تكون موجودة تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، وتمنع دخولهم إليها، كما أنها ستعتبر تمويلهم جزءًا من الفساد وتمويل الإرهاب، وفقًا لـ"الحرة".

وأفاد المسؤولون بأن جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر، سيكون واحدًا من الذين تشملهم العقوبات باعتباره أحد أهم حلفاء ميليشيا حزب الله، إضافة إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

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