بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 9% لمواطنين و91% لغير سعوديين

39 حالة حرجة.. و3765 إجمالي حالات التعافي من الفيروس

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 2020/05/02م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 9% من عدد الحالات الجديدة مقابل 91% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 39 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي حالات التعافي 3765 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 176 متوفىً.

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