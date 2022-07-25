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الأهلي: معتز سليم.. والفريق يكسب ودية "برافو"

كشف النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأمريكي في باريس، أثبتت سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي انتصاراته محققاً فوزه الخامس في معسكره التحضيري بالنمسا، وهذه المرة على نظيره برافو السلوفيني 3-0 في المباراة الودية التي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب باد بلوماو.

وكان الأهلي فاز في تجربته الودية الأولى على فرازدين الكرواتي 3-2، والثانية على رودار فيلينيه السلوفيني بهدف دون رد والثالثة على دارفوجراد السلوفيني 3-1، والرابعة على جاركوفو الصربي (3-0).


سجل ثلاثية الأهلي كل من دانييل ألكسيتش، عثمان الحاج وسلطان مندش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي: معتز سليم.. والفريق يكسب ودية "برافو"
سبق

كشف النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأمريكي في باريس، أثبتت سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي انتصاراته محققاً فوزه الخامس في معسكره التحضيري بالنمسا، وهذه المرة على نظيره برافو السلوفيني 3-0 في المباراة الودية التي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب باد بلوماو.

وكان الأهلي فاز في تجربته الودية الأولى على فرازدين الكرواتي 3-2، والثانية على رودار فيلينيه السلوفيني بهدف دون رد والثالثة على دارفوجراد السلوفيني 3-1، والرابعة على جاركوفو الصربي (3-0).


سجل ثلاثية الأهلي كل من دانييل ألكسيتش، عثمان الحاج وسلطان مندش.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:38 PM

الأهلي: معتز سليم.. والفريق يكسب ودية "برافو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشف النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأمريكي في باريس، أثبتت سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي انتصاراته محققاً فوزه الخامس في معسكره التحضيري بالنمسا، وهذه المرة على نظيره برافو السلوفيني 3-0 في المباراة الودية التي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب باد بلوماو.

وكان الأهلي فاز في تجربته الودية الأولى على فرازدين الكرواتي 3-2، والثانية على رودار فيلينيه السلوفيني بهدف دون رد والثالثة على دارفوجراد السلوفيني 3-1، والرابعة على جاركوفو الصربي (3-0).


سجل ثلاثية الأهلي كل من دانييل ألكسيتش، عثمان الحاج وسلطان مندش.

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