الكويت: تسجيل 77 إصابة جديدة بـ«كورونا»

ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 556 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند؛ اليوم الأحد، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 556 حالة.

وكشف السند؛ في المؤتمر الدوري لوزارة الصحة حول مستجدات الفيروس، عن 69 ألف إصابة خلال أسبوع في إقليم شرق المتوسط، و21 ألف حالة شفاء، مشدّداً على ضرورة النظافة العامة والتباعد الاجتماعي.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، أضاف: «حالات الشفاء داخل الكويت بلغت 99 حالة شفاء، بعد إعلان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح؛ صباح اليوم، شفاء 6 حالات».