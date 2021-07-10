النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو

صدور توجيه كريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو

بارق.. استياء من إغلاق تقاطع حيوي بسبب عطل إشارة مرور منذ شهر

يعرض السكان لخطورة بالغة.. ومناشدات بحلول سريعة

تذمر عدد من أهالي محافظة بارق بمنطقة عسير، من إغلاق التقاطع الذي يؤدي إلى طريق جبل أثرب، وإلى حيّ القفيل، وحي الثمالة والواديين، والكثير من الإدارات الحكومية الهامة؛ وذلك بسبب عطل فني في الإشارة المرورية، والذي مضى عليه قرابة الشهر حتى الآن.

ويضطرّ السكان للدوران من تقاطع بعيد؛ ما يعرضهم لخطورة بالغة؛ حيث يقع الدوران في منطقة السوق؛ ما يسبب ازدحامًا وارتدادًا مروريًّا كبيرًا، ولاسيما أنه يقع خلف الإشارة الكثير من الإدارات الحكومية؛ الشرطة، والدفاع المدني، وكتابة العدل، والأوقاف، ومكتب التعليم النسائي، والجمعية الخيرية، والذي يستدعي وجود تقاطع قريب، خصوصًا للجهات الأمنية أو الإسعافية.

وبيّن الأهالي أن عطل الإشارة المرورية قد يكون عطلًا في كنترول الإشارة، ويمكن توفير القطعة من إدارة مرور عسير، أو المحافظات المجاورة، متسائلين: هل تم الإغلاق بمحضر لجنة مشتركة أو توجيه رسمي، أم أنه من جهة واحدة فقط؟

وبيّن الأهالي أنه يمكن إيجاد حلول مؤقتة بدلًا من إغلاق الإشارة الحيوية بالحواجز الأسمنتية، كالدوران، والتقاطع ذكي، أو تنظيم مؤقت بأقماع بلاستيكية متحركة، ومطبات وإشارات لتهدئة الحركة المرورية، لحين إصلاح الإشارة الضوئية.

وأضاف الأهالي أن التقاطع الثاني أُغلق من قبل، وهو الأقوى حيويًّا، والذي يقع بالقرب من أحد المجمعات التسويقية المشهورة، الذي سُجل كنقطة سوداء؛ ما اضطرّ الأهالي لقطع ما يزيد على 10 كيلومترات ذهابًا وعودة بمجرد دخول السوق، مؤكدين على أنه يمكن إيجاد حلول للتقاطع أيضًا بدلًا من إغلاقه تمامًا.

وناشد الأهالي الجهات المختصّة الاستعجال في إصلاح الإشارة المرورية والتقاطع الآخر، والاهتمام بسلامة سالكي الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بارق.. استياء من إغلاق تقاطع حيوي بسبب عطل إشارة مرور منذ شهر
سبق

تذمر عدد من أهالي محافظة بارق بمنطقة عسير، من إغلاق التقاطع الذي يؤدي إلى طريق جبل أثرب، وإلى حيّ القفيل، وحي الثمالة والواديين، والكثير من الإدارات الحكومية الهامة؛ وذلك بسبب عطل فني في الإشارة المرورية، والذي مضى عليه قرابة الشهر حتى الآن.

ويضطرّ السكان للدوران من تقاطع بعيد؛ ما يعرضهم لخطورة بالغة؛ حيث يقع الدوران في منطقة السوق؛ ما يسبب ازدحامًا وارتدادًا مروريًّا كبيرًا، ولاسيما أنه يقع خلف الإشارة الكثير من الإدارات الحكومية؛ الشرطة، والدفاع المدني، وكتابة العدل، والأوقاف، ومكتب التعليم النسائي، والجمعية الخيرية، والذي يستدعي وجود تقاطع قريب، خصوصًا للجهات الأمنية أو الإسعافية.

وبيّن الأهالي أن عطل الإشارة المرورية قد يكون عطلًا في كنترول الإشارة، ويمكن توفير القطعة من إدارة مرور عسير، أو المحافظات المجاورة، متسائلين: هل تم الإغلاق بمحضر لجنة مشتركة أو توجيه رسمي، أم أنه من جهة واحدة فقط؟

وبيّن الأهالي أنه يمكن إيجاد حلول مؤقتة بدلًا من إغلاق الإشارة الحيوية بالحواجز الأسمنتية، كالدوران، والتقاطع ذكي، أو تنظيم مؤقت بأقماع بلاستيكية متحركة، ومطبات وإشارات لتهدئة الحركة المرورية، لحين إصلاح الإشارة الضوئية.

وأضاف الأهالي أن التقاطع الثاني أُغلق من قبل، وهو الأقوى حيويًّا، والذي يقع بالقرب من أحد المجمعات التسويقية المشهورة، الذي سُجل كنقطة سوداء؛ ما اضطرّ الأهالي لقطع ما يزيد على 10 كيلومترات ذهابًا وعودة بمجرد دخول السوق، مؤكدين على أنه يمكن إيجاد حلول للتقاطع أيضًا بدلًا من إغلاقه تمامًا.

وناشد الأهالي الجهات المختصّة الاستعجال في إصلاح الإشارة المرورية والتقاطع الآخر، والاهتمام بسلامة سالكي الطريق.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
03:36 PM

بارق.. استياء من إغلاق تقاطع حيوي بسبب عطل إشارة مرور منذ شهر

يعرض السكان لخطورة بالغة.. ومناشدات بحلول سريعة

A A A
عبدالعزيز الشهري - بارق
1
1,031

تذمر عدد من أهالي محافظة بارق بمنطقة عسير، من إغلاق التقاطع الذي يؤدي إلى طريق جبل أثرب، وإلى حيّ القفيل، وحي الثمالة والواديين، والكثير من الإدارات الحكومية الهامة؛ وذلك بسبب عطل فني في الإشارة المرورية، والذي مضى عليه قرابة الشهر حتى الآن.

ويضطرّ السكان للدوران من تقاطع بعيد؛ ما يعرضهم لخطورة بالغة؛ حيث يقع الدوران في منطقة السوق؛ ما يسبب ازدحامًا وارتدادًا مروريًّا كبيرًا، ولاسيما أنه يقع خلف الإشارة الكثير من الإدارات الحكومية؛ الشرطة، والدفاع المدني، وكتابة العدل، والأوقاف، ومكتب التعليم النسائي، والجمعية الخيرية، والذي يستدعي وجود تقاطع قريب، خصوصًا للجهات الأمنية أو الإسعافية.

وبيّن الأهالي أن عطل الإشارة المرورية قد يكون عطلًا في كنترول الإشارة، ويمكن توفير القطعة من إدارة مرور عسير، أو المحافظات المجاورة، متسائلين: هل تم الإغلاق بمحضر لجنة مشتركة أو توجيه رسمي، أم أنه من جهة واحدة فقط؟

وبيّن الأهالي أنه يمكن إيجاد حلول مؤقتة بدلًا من إغلاق الإشارة الحيوية بالحواجز الأسمنتية، كالدوران، والتقاطع ذكي، أو تنظيم مؤقت بأقماع بلاستيكية متحركة، ومطبات وإشارات لتهدئة الحركة المرورية، لحين إصلاح الإشارة الضوئية.

وأضاف الأهالي أن التقاطع الثاني أُغلق من قبل، وهو الأقوى حيويًّا، والذي يقع بالقرب من أحد المجمعات التسويقية المشهورة، الذي سُجل كنقطة سوداء؛ ما اضطرّ الأهالي لقطع ما يزيد على 10 كيلومترات ذهابًا وعودة بمجرد دخول السوق، مؤكدين على أنه يمكن إيجاد حلول للتقاطع أيضًا بدلًا من إغلاقه تمامًا.

وناشد الأهالي الجهات المختصّة الاستعجال في إصلاح الإشارة المرورية والتقاطع الآخر، والاهتمام بسلامة سالكي الطريق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,710
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,365
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,740

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة