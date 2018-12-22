وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.
وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:31 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:47 PM
"تقويم التعليم" تعتمد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل
وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.