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"تقويم التعليم" تعتمد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل

ضمن اتفاقية وقّعتها بمقر الجامعة في مدينة بريدة

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"- اليوم، اتفاقية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل، وذلك بمقر الجامعة في مدينة بريدة.

وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن صالح الشتيوي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقية اعتماد (7) برامج هي: (إدارة الأعمال، وهندسة الحاسب، والحقوق، وعلوم الحاسب، واللغة الإنجليزية، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات ).

وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" تعتمد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل
سبق

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"- اليوم، اتفاقية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل، وذلك بمقر الجامعة في مدينة بريدة.

وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن صالح الشتيوي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقية اعتماد (7) برامج هي: (إدارة الأعمال، وهندسة الحاسب، والحقوق، وعلوم الحاسب، واللغة الإنجليزية، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات ).

وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:31 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:47 PM

"تقويم التعليم" تعتمد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل

ضمن اتفاقية وقّعتها بمقر الجامعة في مدينة بريدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"- اليوم، اتفاقية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل، وذلك بمقر الجامعة في مدينة بريدة.

وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن صالح الشتيوي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقية اعتماد (7) برامج هي: (إدارة الأعمال، وهندسة الحاسب، والحقوق، وعلوم الحاسب، واللغة الإنجليزية، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات ).

وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

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