النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار وبرد وسيول.. "مدني جازان" يحذّر من تغيرات الأحوال الجوية بالمنطقة

مشيرًا إلى التنبيه المتقدم لهطولات متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات تشير لمتغيرات مناخية وما يصاحبها من ظواهر جوية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وتدني مدى الرؤية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والابتعاد عن أي أسلاك أو تمديدات كهربائية تعرضت للمياه نتيجة هطول الأمطار مع توخي الحذر عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة.

وأكد "الغامدي" أهمية متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات؛ وذلك لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة الناتجة من التقلبات الجوية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار وبرد وسيول.. "مدني جازان" يحذّر من تغيرات الأحوال الجوية بالمنطقة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات تشير لمتغيرات مناخية وما يصاحبها من ظواهر جوية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وتدني مدى الرؤية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والابتعاد عن أي أسلاك أو تمديدات كهربائية تعرضت للمياه نتيجة هطول الأمطار مع توخي الحذر عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة.

وأكد "الغامدي" أهمية متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات؛ وذلك لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة الناتجة من التقلبات الجوية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:34 PM

أمطار وبرد وسيول.. "مدني جازان" يحذّر من تغيرات الأحوال الجوية بالمنطقة

مشيرًا إلى التنبيه المتقدم لهطولات متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
628

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات تشير لمتغيرات مناخية وما يصاحبها من ظواهر جوية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وتدني مدى الرؤية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والابتعاد عن أي أسلاك أو تمديدات كهربائية تعرضت للمياه نتيجة هطول الأمطار مع توخي الحذر عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة.

وأكد "الغامدي" أهمية متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات؛ وذلك لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة الناتجة من التقلبات الجوية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,193

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة