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#بالفيديو.. "العرفج": تجربة #التعليم_عن_بعد جعلت الأسرة تشارك المدرسة هموم التعليم

اقترح على المجتمع الدولي التمديد للسعودية عامًا إضافيًّا في رئاسة ‪مجموعة العشرين

تمنى "العرفج"، عدمَ معاملة المدارس بنفس الطريقة والنظام من قِبَل وزارة التعليم؛ مؤكدًا أن الناس دائمًا ما تقاوم الجديد؛ لكن التجاوب مع التعليم عن بُعد كان كبيرًا، واستطاع هذا النوع من التعليم أن يحقق أهدافًا هامة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أنه من المهم ألا ننسى في هذه الزحمة "جهد المعلم" ونشكر دوره الذي ما زال موجودًا وحاضرًا في المنصات؛ مؤكدًا: لدينا 3 ملاحظات على وزارة التعليم فيما يخص التعليم عن بُعد، وهي:

1- الاستعدادات من الأفضل لو كانت من قِبَل رمضان.

2- عدم معاملة المدارس كلها بطريقة واحدة؛ بسبب عدم توفر الكتب لبعض المدارس وضعف الشبكة في المناطق الجنوبية والشمالية.

3- مراعاة توقيت الحصص الدراسية.

كما اقترح "العرفج" على المجتمع الدولي التمديد للسعودية عامًا إضافيًّا في رئاسة ‪مجموعة العشرين؛ لأن هذا العام لم يعطها الفرصة للتعبير عن إمكانياتها بسبب ظروف الجائحة العالمية؛

فيما اعتقد عامل المعرفة وصول فريق سعودي واحد لنهائي آسيا؛ مضيفًا بالقول: أعتقد أن العشر سنوات القادمة ستكون "نصراوية"، ومن الآن أقول: السنة القادمة سيكون الدوري "نصراويًّا".

كما أكد ‫أن الهلال مشغول بالبطولات، وغيره مشغول بالكلام عن المؤامرات والبلانتيات.. متسائلًا: "ليش ما نقول أن ‫الهلال بطل ونرتاح؟!".

ياهلا بالعرفج أحمد العرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#بالفيديو.. "العرفج": تجربة #التعليم_عن_بعد جعلت الأسرة تشارك المدرسة هموم التعليم
سبق

تمنى "العرفج"، عدمَ معاملة المدارس بنفس الطريقة والنظام من قِبَل وزارة التعليم؛ مؤكدًا أن الناس دائمًا ما تقاوم الجديد؛ لكن التجاوب مع التعليم عن بُعد كان كبيرًا، واستطاع هذا النوع من التعليم أن يحقق أهدافًا هامة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أنه من المهم ألا ننسى في هذه الزحمة "جهد المعلم" ونشكر دوره الذي ما زال موجودًا وحاضرًا في المنصات؛ مؤكدًا: لدينا 3 ملاحظات على وزارة التعليم فيما يخص التعليم عن بُعد، وهي:

1- الاستعدادات من الأفضل لو كانت من قِبَل رمضان.

2- عدم معاملة المدارس كلها بطريقة واحدة؛ بسبب عدم توفر الكتب لبعض المدارس وضعف الشبكة في المناطق الجنوبية والشمالية.

3- مراعاة توقيت الحصص الدراسية.

كما اقترح "العرفج" على المجتمع الدولي التمديد للسعودية عامًا إضافيًّا في رئاسة ‪مجموعة العشرين؛ لأن هذا العام لم يعطها الفرصة للتعبير عن إمكانياتها بسبب ظروف الجائحة العالمية؛

فيما اعتقد عامل المعرفة وصول فريق سعودي واحد لنهائي آسيا؛ مضيفًا بالقول: أعتقد أن العشر سنوات القادمة ستكون "نصراوية"، ومن الآن أقول: السنة القادمة سيكون الدوري "نصراويًّا".

كما أكد ‫أن الهلال مشغول بالبطولات، وغيره مشغول بالكلام عن المؤامرات والبلانتيات.. متسائلًا: "ليش ما نقول أن ‫الهلال بطل ونرتاح؟!".

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:24 AM

#بالفيديو.. "العرفج": تجربة #التعليم_عن_بعد جعلت الأسرة تشارك المدرسة هموم التعليم

اقترح على المجتمع الدولي التمديد للسعودية عامًا إضافيًّا في رئاسة ‪مجموعة العشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,963

تمنى "العرفج"، عدمَ معاملة المدارس بنفس الطريقة والنظام من قِبَل وزارة التعليم؛ مؤكدًا أن الناس دائمًا ما تقاوم الجديد؛ لكن التجاوب مع التعليم عن بُعد كان كبيرًا، واستطاع هذا النوع من التعليم أن يحقق أهدافًا هامة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أنه من المهم ألا ننسى في هذه الزحمة "جهد المعلم" ونشكر دوره الذي ما زال موجودًا وحاضرًا في المنصات؛ مؤكدًا: لدينا 3 ملاحظات على وزارة التعليم فيما يخص التعليم عن بُعد، وهي:

1- الاستعدادات من الأفضل لو كانت من قِبَل رمضان.

2- عدم معاملة المدارس كلها بطريقة واحدة؛ بسبب عدم توفر الكتب لبعض المدارس وضعف الشبكة في المناطق الجنوبية والشمالية.

3- مراعاة توقيت الحصص الدراسية.

كما اقترح "العرفج" على المجتمع الدولي التمديد للسعودية عامًا إضافيًّا في رئاسة ‪مجموعة العشرين؛ لأن هذا العام لم يعطها الفرصة للتعبير عن إمكانياتها بسبب ظروف الجائحة العالمية؛

فيما اعتقد عامل المعرفة وصول فريق سعودي واحد لنهائي آسيا؛ مضيفًا بالقول: أعتقد أن العشر سنوات القادمة ستكون "نصراوية"، ومن الآن أقول: السنة القادمة سيكون الدوري "نصراويًّا".

كما أكد ‫أن الهلال مشغول بالبطولات، وغيره مشغول بالكلام عن المؤامرات والبلانتيات.. متسائلًا: "ليش ما نقول أن ‫الهلال بطل ونرتاح؟!".

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