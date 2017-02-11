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9 أشهر على غياب "القحطاني" وأسرته ترصد مكافأة مالية

كان يعاني مرض الصرع وخرج من شقته ولم يعد

جددت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مناشدتها في العثور عليه، بعد أن فقدت آثاره منذ قرابة 266 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.

وأكدت شقيقة المفقود لـ"سبق" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ ستة أشهر.

وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل تسعة أشهر، قالت شقيقته: إنه خرج من الشقة التي كان يسكنها ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شهر شوال الماضي، ولم يعد إليها، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.

وأضافت أنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه إلى اليوم، وما يزال البحث جاريًا عنه".

وعن ملامح شقيقها، أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، نحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولًا، ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة كل مَن يتعرف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين: 0503811813 - 0568915066

عايض فهد القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 أشهر على غياب "القحطاني" وأسرته ترصد مكافأة مالية
سبق

جددت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مناشدتها في العثور عليه، بعد أن فقدت آثاره منذ قرابة 266 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.

وأكدت شقيقة المفقود لـ"سبق" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ ستة أشهر.

وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل تسعة أشهر، قالت شقيقته: إنه خرج من الشقة التي كان يسكنها ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شهر شوال الماضي، ولم يعد إليها، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.

وأضافت أنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه إلى اليوم، وما يزال البحث جاريًا عنه".

وعن ملامح شقيقها، أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، نحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولًا، ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة كل مَن يتعرف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين: 0503811813 - 0568915066

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:57 PM

9 أشهر على غياب "القحطاني" وأسرته ترصد مكافأة مالية

كان يعاني مرض الصرع وخرج من شقته ولم يعد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
10,906

جددت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني (42 عامًا) مناشدتها في العثور عليه، بعد أن فقدت آثاره منذ قرابة 266 يومًا، ورصدت لذلك مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.

وأكدت شقيقة المفقود لـ"سبق" أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض منذ ستة أشهر.

وعن اليوم الذي فُقد فيه قبل تسعة أشهر، قالت شقيقته: إنه خرج من الشقة التي كان يسكنها ظُهر يوم الجمعة الموافق 18 شهر شوال الماضي، ولم يعد إليها، بحسب ما أخبرنا به موظف الاستقبال.

وأضافت أنه "فور فقدانه تم تقديم بلاغ شامل لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منها أي خبر عنه إلى اليوم، وما يزال البحث جاريًا عنه".

وعن ملامح شقيقها، أشارت إلى أنه متوسط طول القامة، نحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوبًا وشماغًا، ولا يحمل هاتفًا محمولًا، ولا يقود سيارة.

ودعت الأسرة كل مَن يتعرف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذَين الرقمَين: 0503811813 - 0568915066

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