"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية

استعرض الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

وجرى خلال الاتصال، استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.