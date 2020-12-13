إعفاء المسافرين من السعودية إلى بريطانيا من الحجر الصحي

بدأت بريطانيا منذ فجر أمس السبت، بإعفاء المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية من إجراءات كورونا.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن المسافرين القادمين من السعودية إلى بريطانيا لن يخضعوا للحجر المنزلي المفروض على عديد من المسافرين القادمين من دول أخرى.

وقالت الحكومة، في بيانها، إن إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة الإعفاءات في المملكة المتحدة جاءت بعد "تحليل متعمق" لوباء فيروس كورونا (COVID-19) في السعودية، حيث إنها تعد من الدول الآمنة.