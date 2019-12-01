"ابن فويز" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

رفع سحمي بن شويمي بن فويز، المستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشار "ابن فويز" إلى أن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، والحنكة القيادية.

وفي الختام سأل "ابن فويز" اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها.