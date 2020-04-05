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فيديو من الكويت.. فتاة تخرق حظر التجول وتطعن رجل أمن بعد استيقافها

حاولت دهس عسكري وتم السيطرة عليها.. "مواطنة" لديها ملف بالطب النفسي

ألقت القوات الأمنية في محافظة مبارك الكبير في الكويت، القبض على فتاة حاولت دهس عسكري، وقامت بطعنه، بعد استيقافها لكسرها حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ أسابيع في البلاد.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، مقطع فيديو للحظة ضبط الفتاة، وسط حالة من الاستنفار التي سادت موقع الحادث، أثناء السيطرة عليها من قِبَل عدد من رجال الأمن، تخلل العملية إطلاق كثيف للنار.

وذكر مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الفتاة لديها ملف في الطب النفسي، وقد شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه، عقب محاولة ضبطها لمخالفتها حظر التجول، واضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن الفتاة "كاسرة الحظر" لم تستجب لنداء الشرطة بالتوقف؛ حيث كانت تقود سيارتها عكس السير، ولم تكتفِ بالاصطدام بالدورية؛ بل هجمت على أحد العسكريين الذي حاول مساندة زميله في السيطرة عليها.

وقالت الصحيفة: إن سيارة إسعاف توجهت للموقع للتعامل مع المرأة التي بدا عليها بعض الإصابات المتفرقة؛ بينما نقل رجال الأمن زميلهم إلى المستشفى.

الكويت حظر التجول

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فيديو من الكويت.. فتاة تخرق حظر التجول وتطعن رجل أمن بعد استيقافها
سبق

ألقت القوات الأمنية في محافظة مبارك الكبير في الكويت، القبض على فتاة حاولت دهس عسكري، وقامت بطعنه، بعد استيقافها لكسرها حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ أسابيع في البلاد.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، مقطع فيديو للحظة ضبط الفتاة، وسط حالة من الاستنفار التي سادت موقع الحادث، أثناء السيطرة عليها من قِبَل عدد من رجال الأمن، تخلل العملية إطلاق كثيف للنار.

وذكر مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الفتاة لديها ملف في الطب النفسي، وقد شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه، عقب محاولة ضبطها لمخالفتها حظر التجول، واضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن الفتاة "كاسرة الحظر" لم تستجب لنداء الشرطة بالتوقف؛ حيث كانت تقود سيارتها عكس السير، ولم تكتفِ بالاصطدام بالدورية؛ بل هجمت على أحد العسكريين الذي حاول مساندة زميله في السيطرة عليها.

وقالت الصحيفة: إن سيارة إسعاف توجهت للموقع للتعامل مع المرأة التي بدا عليها بعض الإصابات المتفرقة؛ بينما نقل رجال الأمن زميلهم إلى المستشفى.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:00 AM

فيديو من الكويت.. فتاة تخرق حظر التجول وتطعن رجل أمن بعد استيقافها

حاولت دهس عسكري وتم السيطرة عليها.. "مواطنة" لديها ملف بالطب النفسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت القوات الأمنية في محافظة مبارك الكبير في الكويت، القبض على فتاة حاولت دهس عسكري، وقامت بطعنه، بعد استيقافها لكسرها حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ أسابيع في البلاد.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، مقطع فيديو للحظة ضبط الفتاة، وسط حالة من الاستنفار التي سادت موقع الحادث، أثناء السيطرة عليها من قِبَل عدد من رجال الأمن، تخلل العملية إطلاق كثيف للنار.

وذكر مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الفتاة لديها ملف في الطب النفسي، وقد شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه، عقب محاولة ضبطها لمخالفتها حظر التجول، واضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن الفتاة "كاسرة الحظر" لم تستجب لنداء الشرطة بالتوقف؛ حيث كانت تقود سيارتها عكس السير، ولم تكتفِ بالاصطدام بالدورية؛ بل هجمت على أحد العسكريين الذي حاول مساندة زميله في السيطرة عليها.

وقالت الصحيفة: إن سيارة إسعاف توجهت للموقع للتعامل مع المرأة التي بدا عليها بعض الإصابات المتفرقة؛ بينما نقل رجال الأمن زميلهم إلى المستشفى.

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