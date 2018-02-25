وجَّه مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض الأسمري، بتعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع كليات الجامعة في المحافظات كافة؛ وذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

جامعة شقراء تعلن تعليق الدراسة في جميع كلياتها فلاح الجوفان سبق 2018-02-25 وجَّه مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض الأسمري، بتعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع كليات الجامعة في المحافظات كافة؛ وذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:09 AM

جامعة شقراء تعلن تعليق الدراسة في جميع كلياتها حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات





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وجَّه مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض الأسمري، بتعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع كليات الجامعة في المحافظات كافة؛ وذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.