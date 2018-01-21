صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن بمنطقة عسير، بحوزتهما (40) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط (40) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطنَيْن بعسير وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-20 صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن بمنطقة عسير، بحوزتهما (40) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 09:30 PM

ضبط (40) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطنَيْن بعسير جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا إلى النيابة





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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن بمنطقة عسير، بحوزتهما (40) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.