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لحث الناس على إقامتها.. أمير مكة المكرمة يُدشن حملة "الصلاة نور"

ويطلع على تقرير عن جهود هيئة الأمر بالمعروف خلال جائحة كورونا

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأحد، في مكتبه، بمحافظة جدة، حملة "الصلاة نور"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف الحملة إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة العظيمة من خلال تكثيف العمل الميداني والبرامج التوعوية واستخدام الوسائل التقنية.

وأطلع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أمير مكة، على سير وخطط العمل الميداني والتوعوي.

وقدم "العمري" تقريرًا عن جهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة التوعوية، خلال جائحة كورونا، ومساهمتها في نشر الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية، وفق جهود وتعليمات الجهات المختصة.

كما نقل شكر الرئيس العام، الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله السند، على دعمه المستمر لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة.

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لحث الناس على إقامتها.. أمير مكة المكرمة يُدشن حملة "الصلاة نور"
سبق

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأحد، في مكتبه، بمحافظة جدة، حملة "الصلاة نور"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف الحملة إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة العظيمة من خلال تكثيف العمل الميداني والبرامج التوعوية واستخدام الوسائل التقنية.

وأطلع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أمير مكة، على سير وخطط العمل الميداني والتوعوي.

وقدم "العمري" تقريرًا عن جهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة التوعوية، خلال جائحة كورونا، ومساهمتها في نشر الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية، وفق جهود وتعليمات الجهات المختصة.

كما نقل شكر الرئيس العام، الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله السند، على دعمه المستمر لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
07:14 PM

لحث الناس على إقامتها.. أمير مكة المكرمة يُدشن حملة "الصلاة نور"

ويطلع على تقرير عن جهود هيئة الأمر بالمعروف خلال جائحة كورونا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,872

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأحد، في مكتبه، بمحافظة جدة، حملة "الصلاة نور"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف الحملة إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة العظيمة من خلال تكثيف العمل الميداني والبرامج التوعوية واستخدام الوسائل التقنية.

وأطلع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أمير مكة، على سير وخطط العمل الميداني والتوعوي.

وقدم "العمري" تقريرًا عن جهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة التوعوية، خلال جائحة كورونا، ومساهمتها في نشر الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية، وفق جهود وتعليمات الجهات المختصة.

كما نقل شكر الرئيس العام، الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله السند، على دعمه المستمر لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة.

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