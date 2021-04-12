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لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية"

كشف عنها "المدني".. تظهر على الشاشات وتسبقها "نصية" تُحدد موعد بثها

قالت مديرية الدفاع المدني، في رسالة نصية: إنه سيتم إرسال رسائل تجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر اليوم الساعة الثانية ظهرًا في المنطقة الشرقية.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت عن إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وقالت: "سيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر، في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة، ومحافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة؛ اعتبارًا من يوم الاثنين 3/ 7/ 1442هـ، الموافق 15/ 2/ 2021 حتى يوم الاثنين 10/ 7/ 1442هـ، الموافق 22/ 2/ 2021، في الساعة السادسة مساءً.

وتنوه المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية؛ لتجربة المنصة.. وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

تأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة؛ بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

يُذكر أن السبت الماضي شَهِدَ بث هذه الرسائل بمنطقة الرياض ثم كان قاطنو مكة المكرمة على موعد معها أمس الأحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية"
سبق

قالت مديرية الدفاع المدني، في رسالة نصية: إنه سيتم إرسال رسائل تجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر اليوم الساعة الثانية ظهرًا في المنطقة الشرقية.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت عن إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وقالت: "سيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر، في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة، ومحافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة؛ اعتبارًا من يوم الاثنين 3/ 7/ 1442هـ، الموافق 15/ 2/ 2021 حتى يوم الاثنين 10/ 7/ 1442هـ، الموافق 22/ 2/ 2021، في الساعة السادسة مساءً.

وتنوه المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية؛ لتجربة المنصة.. وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

تأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة؛ بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

يُذكر أن السبت الماضي شَهِدَ بث هذه الرسائل بمنطقة الرياض ثم كان قاطنو مكة المكرمة على موعد معها أمس الأحد.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:13 PM

لا داعي للذعر.. رسائل "الإنذار المبكر" التجريبية تصل "محطة الشرقية"

كشف عنها "المدني".. تظهر على الشاشات وتسبقها "نصية" تُحدد موعد بثها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قالت مديرية الدفاع المدني، في رسالة نصية: إنه سيتم إرسال رسائل تجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر اليوم الساعة الثانية ظهرًا في المنطقة الشرقية.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت عن إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وقالت: "سيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر، في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة، ومحافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة؛ اعتبارًا من يوم الاثنين 3/ 7/ 1442هـ، الموافق 15/ 2/ 2021 حتى يوم الاثنين 10/ 7/ 1442هـ، الموافق 22/ 2/ 2021، في الساعة السادسة مساءً.

وتنوه المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية؛ لتجربة المنصة.. وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

تأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة؛ بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

يُذكر أن السبت الماضي شَهِدَ بث هذه الرسائل بمنطقة الرياض ثم كان قاطنو مكة المكرمة على موعد معها أمس الأحد.

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