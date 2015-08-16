‏وتضمن توجيه سموه تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلِّغ عنهم.

إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قبضت ‏الجهات الأمنية على مجموعة من الوافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة؛ كانوا على وشك توزيع لحوم جِمال وأغنام نافقة.

بتوجيه "الفيصل".. ضَبْط وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم نافقة.. وتكريم مقدِّم البلاغ عبدالله البرقاوي سبق 2019-08-16 إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قبضت ‏الجهات الأمنية على مجموعة من الوافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة؛ كانوا على وشك توزيع لحوم جِمال وأغنام نافقة. ‏وتضمن توجيه سموه تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلِّغ عنهم.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 09:14 PM

بتوجيه "الفيصل".. ضَبْط وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم نافقة.. وتكريم مقدِّم البلاغ





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إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قبضت ‏الجهات الأمنية على مجموعة من الوافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة؛ كانوا على وشك توزيع لحوم جِمال وأغنام نافقة.

‏وتضمن توجيه سموه تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلِّغ عنهم.