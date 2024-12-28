النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من "مهرجان الملك عبدالعزيز".. بروفيسور هولندي: حليب الإبل أصبح وجبة أساسية بمجتمعنا

أكد البرفيسور الهولندي عبدالإله الجامعي ‏الباحث ورئيس قسم التحويل في جامعة Utrecht الهولندية؛ أن حليب الإبل أصبح وجبة أساسية لدى المجتمع في هولندا.

وأضاف على هامش زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة: "يحرص الهولنديون على شراء حليب الإبل بشكل دوري من السوبر ماركت التجارية؛ كونه أصبح وجبة أساسية لديهم".

وتابع: "شهدت الـ10 السنوات الأخيرة بهولندا انتقال ثقافة الإبل وتربيتها؛ حيث أصبح المجتمع يهتم بتربيتها وتخصيص مزارع لها والاستثمار في لحومها وحليبها".

ورافق البرفيسور في زيارته رئيس قسم الإعلام الدولي بالمهرجان، المهندس سعيد راشد المري، الذي اصطحبه على مختلف الأركان والفعاليات المصاحبة للمهرجان؛ كخيمة البادية ومعرض "أفلا ينظرون" وصالات العرض، مقدمًا له شرحًا تفصيلًا عن مختلف البرامج والفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من "مهرجان الملك عبدالعزيز".. بروفيسور هولندي: حليب الإبل أصبح وجبة أساسية بمجتمعنا
سبق

أكد البرفيسور الهولندي عبدالإله الجامعي ‏الباحث ورئيس قسم التحويل في جامعة Utrecht الهولندية؛ أن حليب الإبل أصبح وجبة أساسية لدى المجتمع في هولندا.

وأضاف على هامش زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة: "يحرص الهولنديون على شراء حليب الإبل بشكل دوري من السوبر ماركت التجارية؛ كونه أصبح وجبة أساسية لديهم".

وتابع: "شهدت الـ10 السنوات الأخيرة بهولندا انتقال ثقافة الإبل وتربيتها؛ حيث أصبح المجتمع يهتم بتربيتها وتخصيص مزارع لها والاستثمار في لحومها وحليبها".

ورافق البرفيسور في زيارته رئيس قسم الإعلام الدولي بالمهرجان، المهندس سعيد راشد المري، الذي اصطحبه على مختلف الأركان والفعاليات المصاحبة للمهرجان؛ كخيمة البادية ومعرض "أفلا ينظرون" وصالات العرض، مقدمًا له شرحًا تفصيلًا عن مختلف البرامج والفعاليات.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:46 PM

من "مهرجان الملك عبدالعزيز".. بروفيسور هولندي: حليب الإبل أصبح وجبة أساسية بمجتمعنا

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
1
1,297

أكد البرفيسور الهولندي عبدالإله الجامعي ‏الباحث ورئيس قسم التحويل في جامعة Utrecht الهولندية؛ أن حليب الإبل أصبح وجبة أساسية لدى المجتمع في هولندا.

وأضاف على هامش زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة: "يحرص الهولنديون على شراء حليب الإبل بشكل دوري من السوبر ماركت التجارية؛ كونه أصبح وجبة أساسية لديهم".

وتابع: "شهدت الـ10 السنوات الأخيرة بهولندا انتقال ثقافة الإبل وتربيتها؛ حيث أصبح المجتمع يهتم بتربيتها وتخصيص مزارع لها والاستثمار في لحومها وحليبها".

ورافق البرفيسور في زيارته رئيس قسم الإعلام الدولي بالمهرجان، المهندس سعيد راشد المري، الذي اصطحبه على مختلف الأركان والفعاليات المصاحبة للمهرجان؛ كخيمة البادية ومعرض "أفلا ينظرون" وصالات العرض، مقدمًا له شرحًا تفصيلًا عن مختلف البرامج والفعاليات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,049
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة