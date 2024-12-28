من "مهرجان الملك عبدالعزيز".. بروفيسور هولندي: حليب الإبل أصبح وجبة أساسية بمجتمعنا

أكد البرفيسور الهولندي عبدالإله الجامعي ‏الباحث ورئيس قسم التحويل في جامعة Utrecht الهولندية؛ أن حليب الإبل أصبح وجبة أساسية لدى المجتمع في هولندا.

وأضاف على هامش زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة: "يحرص الهولنديون على شراء حليب الإبل بشكل دوري من السوبر ماركت التجارية؛ كونه أصبح وجبة أساسية لديهم".

وتابع: "شهدت الـ10 السنوات الأخيرة بهولندا انتقال ثقافة الإبل وتربيتها؛ حيث أصبح المجتمع يهتم بتربيتها وتخصيص مزارع لها والاستثمار في لحومها وحليبها".

ورافق البرفيسور في زيارته رئيس قسم الإعلام الدولي بالمهرجان، المهندس سعيد راشد المري، الذي اصطحبه على مختلف الأركان والفعاليات المصاحبة للمهرجان؛ كخيمة البادية ومعرض "أفلا ينظرون" وصالات العرض، مقدمًا له شرحًا تفصيلًا عن مختلف البرامج والفعاليات.