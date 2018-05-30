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"الاتحاد" يلقي بالنصر للمركز السادس بعد التغلب عليه..  و"الاتفاق" يهزم "الأهلي"

نجح نادي الاتحاد في إلحاق الهزيمة بالنصر في مباراة الجولة الأخيرة رقم 30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف جاءت عن طريق رومارينهو وأحمد حجازي للاتحاد وعبد الرزاق حمد الله للنصر ليقع النصراويون في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى نجح الاتفاق في التغلب على الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الجولة نفسها من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد الكويكبي وعلي هزازي للاتفاق بينما سجل هدف الأهلي محمد المجحد.

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"الاتحاد" يلقي بالنصر للمركز السادس بعد التغلب عليه..  و"الاتفاق" يهزم "الأهلي"
سبق

نجح نادي الاتحاد في إلحاق الهزيمة بالنصر في مباراة الجولة الأخيرة رقم 30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف جاءت عن طريق رومارينهو وأحمد حجازي للاتحاد وعبد الرزاق حمد الله للنصر ليقع النصراويون في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى نجح الاتفاق في التغلب على الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الجولة نفسها من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد الكويكبي وعلي هزازي للاتفاق بينما سجل هدف الأهلي محمد المجحد.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:31 PM

"الاتحاد" يلقي بالنصر للمركز السادس بعد التغلب عليه..  و"الاتفاق" يهزم "الأهلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
666

نجح نادي الاتحاد في إلحاق الهزيمة بالنصر في مباراة الجولة الأخيرة رقم 30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف جاءت عن طريق رومارينهو وأحمد حجازي للاتحاد وعبد الرزاق حمد الله للنصر ليقع النصراويون في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى نجح الاتفاق في التغلب على الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الجولة نفسها من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد الكويكبي وعلي هزازي للاتفاق بينما سجل هدف الأهلي محمد المجحد.

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