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"بلدية جنوب مكة" تزيل تعديات على مساحة تتجاوز الـ ٢.٠٠٠م٢ بـ"العكيشية"

تحققت الفِرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة العكيشية بمكة المكرمة على مساحة إجمالية، تزيد على ٢.٠٠٠ متر مربع بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطنين؛ وهو ما استوجب إزالة التعديات.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمنطقة العكيشية، تمثلت بإقامة أحواش بداخلها مبانٍ شعبية؛ فتم إزالة التعديات إزالة كلية، وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكد "وقاد" أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي موقع معتدى عليه دون تأخر أو تهاون. مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

إزالة تعديات

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"بلدية جنوب مكة" تزيل تعديات على مساحة تتجاوز الـ ٢.٠٠٠م٢ بـ"العكيشية"
سبق

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة العكيشية بمكة المكرمة على مساحة إجمالية، تزيد على ٢.٠٠٠ متر مربع بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطنين؛ وهو ما استوجب إزالة التعديات.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمنطقة العكيشية، تمثلت بإقامة أحواش بداخلها مبانٍ شعبية؛ فتم إزالة التعديات إزالة كلية، وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكد "وقاد" أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي موقع معتدى عليه دون تأخر أو تهاون. مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
11:33 PM

"بلدية جنوب مكة" تزيل تعديات على مساحة تتجاوز الـ ٢.٠٠٠م٢ بـ"العكيشية"

تحققت الفِرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة العكيشية بمكة المكرمة على مساحة إجمالية، تزيد على ٢.٠٠٠ متر مربع بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطنين؛ وهو ما استوجب إزالة التعديات.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمنطقة العكيشية، تمثلت بإقامة أحواش بداخلها مبانٍ شعبية؛ فتم إزالة التعديات إزالة كلية، وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكد "وقاد" أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي موقع معتدى عليه دون تأخر أو تهاون. مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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