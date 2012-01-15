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"عطيف" الهلال يصل الرياض.. ويبدأ مرحلة البرنامج اللياقي

وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الدولي" عبدالله عطيف، اليوم السبت، إلى الرياض قادمًا من ألمانيا بعد إتمام برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسيبدأ الاثنين المقبل برنامجه اللياقي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال.

وخضع عطيف إلى عملية جراحية، في مدينة ليون الفرنسية في غضروف الركبة، خلال شهر نوفمبر الماضي بدأ بعدها برنامجه التأهليي في ألمانيا.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عطيف" الهلال يصل الرياض.. ويبدأ مرحلة البرنامج اللياقي
سبق

وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الدولي" عبدالله عطيف، اليوم السبت، إلى الرياض قادمًا من ألمانيا بعد إتمام برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسيبدأ الاثنين المقبل برنامجه اللياقي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال.

وخضع عطيف إلى عملية جراحية، في مدينة ليون الفرنسية في غضروف الركبة، خلال شهر نوفمبر الماضي بدأ بعدها برنامجه التأهليي في ألمانيا.


15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
07:07 PM

"عطيف" الهلال يصل الرياض.. ويبدأ مرحلة البرنامج اللياقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الدولي" عبدالله عطيف، اليوم السبت، إلى الرياض قادمًا من ألمانيا بعد إتمام برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسيبدأ الاثنين المقبل برنامجه اللياقي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال.

وخضع عطيف إلى عملية جراحية، في مدينة ليون الفرنسية في غضروف الركبة، خلال شهر نوفمبر الماضي بدأ بعدها برنامجه التأهليي في ألمانيا.


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