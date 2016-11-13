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تستهدف الأطفال.. "الصحة" ترعى ندوة للمرشدين والمرشدات بتبوك

تقام على مدار 5 أسابيع بمعدل يومين لكل دورة

ترعى وزارة الصحة الندوة المجتمعية للمرشدين والمرشدات الصحّيات بتعليم منطقة تبوك، والتي تستهدف من خلال محاورها سلامة الأطفال.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك فواز السليمان أن مشروع سلامة الأطفال يعد أحد مشاريع التحول الوطني 2020 بالوزارة، والذي يهدف إلى تقليل نسبة الإصابة بالأمراض لدى الأطفال.

من جانبه، بين كل من إبراهيم البلوي وهدى البلوي منسقي البرنامج أن البرنامج يستهدف عدد 160 مرشداً صحياً و160 مرشدةً صحيةً بمدارس المنطقة بعدد 8 دورات كمرحلة أولى للبرنامج، منوهين بأن البرنامج يقام على مدار 5 أسابيع بمعدل يومين لكل دورة.

وزارة الصحة تعليم منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تستهدف الأطفال.. "الصحة" ترعى ندوة للمرشدين والمرشدات بتبوك
سبق

ترعى وزارة الصحة الندوة المجتمعية للمرشدين والمرشدات الصحّيات بتعليم منطقة تبوك، والتي تستهدف من خلال محاورها سلامة الأطفال.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك فواز السليمان أن مشروع سلامة الأطفال يعد أحد مشاريع التحول الوطني 2020 بالوزارة، والذي يهدف إلى تقليل نسبة الإصابة بالأمراض لدى الأطفال.

من جانبه، بين كل من إبراهيم البلوي وهدى البلوي منسقي البرنامج أن البرنامج يستهدف عدد 160 مرشداً صحياً و160 مرشدةً صحيةً بمدارس المنطقة بعدد 8 دورات كمرحلة أولى للبرنامج، منوهين بأن البرنامج يقام على مدار 5 أسابيع بمعدل يومين لكل دورة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:18 PM

تستهدف الأطفال.. "الصحة" ترعى ندوة للمرشدين والمرشدات بتبوك

تقام على مدار 5 أسابيع بمعدل يومين لكل دورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ترعى وزارة الصحة الندوة المجتمعية للمرشدين والمرشدات الصحّيات بتعليم منطقة تبوك، والتي تستهدف من خلال محاورها سلامة الأطفال.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك فواز السليمان أن مشروع سلامة الأطفال يعد أحد مشاريع التحول الوطني 2020 بالوزارة، والذي يهدف إلى تقليل نسبة الإصابة بالأمراض لدى الأطفال.

من جانبه، بين كل من إبراهيم البلوي وهدى البلوي منسقي البرنامج أن البرنامج يستهدف عدد 160 مرشداً صحياً و160 مرشدةً صحيةً بمدارس المنطقة بعدد 8 دورات كمرحلة أولى للبرنامج، منوهين بأن البرنامج يقام على مدار 5 أسابيع بمعدل يومين لكل دورة.

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