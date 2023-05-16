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الكويت: 11 حالة وفاة.. و942 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 13802 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 11 حالة وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 942 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضافت: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و 208 حالة لمواطنين كويتيين، و 156 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و 124 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية: ‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 13802 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 3843 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 203 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 11 حالة وفاة.. و942 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 11 حالة وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 942 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضافت: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و 208 حالة لمواطنين كويتيين، و 156 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و 124 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية: ‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 13802 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 3843 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 203 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
06:16 PM

الكويت: 11 حالة وفاة.. و942 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 13802 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 11 حالة وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 942 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضافت: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و 208 حالة لمواطنين كويتيين، و 156 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و 124 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية: ‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 13802 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 3843 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 203 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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