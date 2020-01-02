"جوازات الشرقية" تسلم مهام استقبال العاملات المنزليات إلى فرع "العمل"

للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة بالخروج والعودة تيسيراً على المواطنين

سلّمت المديرية العامة للجوازات المنطقة الشرقية مهام مكتب استقبال العاملات المنزليات بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ لمباشرة مهمتهم.

وقال مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي: قامت مديرية جوازات المنطقة بتسليم مهام مكتب استقبال العاملات المنزليات بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمباشرة مهمتهم؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهمة استقبال وإيواء العاملات القادمات من المنافذ الدولية.

وكانت الوزارة أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار ذي الرقم 172489 بتاريخ 14/ 9/ 1440هـ، الموافق 19/ 5/ 2019م، للعاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة بالمملكة بنظام الخروج والعودة؛ وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.

وتضمنت التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، التي ستتولى بدورها استقبال العاملة وتسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفَين.

وأما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة، فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.

وأشارت الوزارة في حينه إلى أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.