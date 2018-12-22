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كأفضل مبادرة تطوعية.. محافظ جدة يكرم الفائزين بجائزة الجمعية الفيصلية النسوية

"خيرية رحيمي": يجب زيادة مساهمة القطاع غير الربحي من الناتج المحلي إلى 5%

كرم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، مساء اليوم، الفائزين بجائزة تعزيز العمل التطوعي في دورتها الأولى لأفضل مبادرة تطوعية للعمل التطوعي والذي تنظمها الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة.

وأشاد محافظ جدة بالمبادرات التطوعية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، وتسلط الضوء على نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وعرض جهودهم وأفكارهم الإبداعية ليكونوا ملهمين لغيرهم، إلى جانب تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، مؤكداً أهمية دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر في خدمة المجتمع التي تعتبر من أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما أوضحت رئيسة الجمعية، خيرية محمد نور رحيمي، أن الدين الإسلامي الحنيف حث على العمل التطوعي وعمل الخير استناداً لقوله تعالى " فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ "، مبينة أن الجمعية الفيصلية سعت من خلال مبادرات الخطة الإستراتيجية للجمعية 2021-2024 إلى إطلاق جائزة " تعزيز " بهدف التركيز على العمل التطوعي والإسهام الفعال في تحقيق الرؤية من أجل زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

وأكدت "رحيمي" أن مسيرة الجمعية الفيصلية مع العمل التطوعي والمتطوعين لم تكن حديثة العهد، حيث كان الأفراد المتطوعون من الرجال والنساء مشاركين في الأعمال الخيرية منذ نشأة الجمعية، ويمثلون الذراع الأيمن في تمكين العمل الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

وأضافت " رحيمي " أن الجمعية رصدت عدة جوائز لتحفيز ودعم المتطوعين والمبادرات الفائزة، كما سيتم تسليط الضوء على المبادرات المتميزة وتقديم الدعم والتدريب لمزيد من الابتكار والإبداع والتميز.

يشار إلى أن جمعية الفيصلية أطلقت" جائزة تعزيز " التي تتضمن ثلاث فئات: المتطوعين الأفراد – الفرق التطوعية – برامج المسؤولية المجتمعية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع وبما يتوافق مع المعيار الوطني التطوعي لبرنامج " إدامة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كأفضل مبادرة تطوعية.. محافظ جدة يكرم الفائزين بجائزة الجمعية الفيصلية النسوية
سبق

كرم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، مساء اليوم، الفائزين بجائزة تعزيز العمل التطوعي في دورتها الأولى لأفضل مبادرة تطوعية للعمل التطوعي والذي تنظمها الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة.

وأشاد محافظ جدة بالمبادرات التطوعية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، وتسلط الضوء على نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وعرض جهودهم وأفكارهم الإبداعية ليكونوا ملهمين لغيرهم، إلى جانب تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، مؤكداً أهمية دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر في خدمة المجتمع التي تعتبر من أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما أوضحت رئيسة الجمعية، خيرية محمد نور رحيمي، أن الدين الإسلامي الحنيف حث على العمل التطوعي وعمل الخير استناداً لقوله تعالى " فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ "، مبينة أن الجمعية الفيصلية سعت من خلال مبادرات الخطة الإستراتيجية للجمعية 2021-2024 إلى إطلاق جائزة " تعزيز " بهدف التركيز على العمل التطوعي والإسهام الفعال في تحقيق الرؤية من أجل زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

وأكدت "رحيمي" أن مسيرة الجمعية الفيصلية مع العمل التطوعي والمتطوعين لم تكن حديثة العهد، حيث كان الأفراد المتطوعون من الرجال والنساء مشاركين في الأعمال الخيرية منذ نشأة الجمعية، ويمثلون الذراع الأيمن في تمكين العمل الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

وأضافت " رحيمي " أن الجمعية رصدت عدة جوائز لتحفيز ودعم المتطوعين والمبادرات الفائزة، كما سيتم تسليط الضوء على المبادرات المتميزة وتقديم الدعم والتدريب لمزيد من الابتكار والإبداع والتميز.

يشار إلى أن جمعية الفيصلية أطلقت" جائزة تعزيز " التي تتضمن ثلاث فئات: المتطوعين الأفراد – الفرق التطوعية – برامج المسؤولية المجتمعية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع وبما يتوافق مع المعيار الوطني التطوعي لبرنامج " إدامة".

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:28 PM

كأفضل مبادرة تطوعية.. محافظ جدة يكرم الفائزين بجائزة الجمعية الفيصلية النسوية

"خيرية رحيمي": يجب زيادة مساهمة القطاع غير الربحي من الناتج المحلي إلى 5%

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، مساء اليوم، الفائزين بجائزة تعزيز العمل التطوعي في دورتها الأولى لأفضل مبادرة تطوعية للعمل التطوعي والذي تنظمها الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة.

وأشاد محافظ جدة بالمبادرات التطوعية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، وتسلط الضوء على نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وعرض جهودهم وأفكارهم الإبداعية ليكونوا ملهمين لغيرهم، إلى جانب تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، مؤكداً أهمية دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر في خدمة المجتمع التي تعتبر من أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما أوضحت رئيسة الجمعية، خيرية محمد نور رحيمي، أن الدين الإسلامي الحنيف حث على العمل التطوعي وعمل الخير استناداً لقوله تعالى " فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ "، مبينة أن الجمعية الفيصلية سعت من خلال مبادرات الخطة الإستراتيجية للجمعية 2021-2024 إلى إطلاق جائزة " تعزيز " بهدف التركيز على العمل التطوعي والإسهام الفعال في تحقيق الرؤية من أجل زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

وأكدت "رحيمي" أن مسيرة الجمعية الفيصلية مع العمل التطوعي والمتطوعين لم تكن حديثة العهد، حيث كان الأفراد المتطوعون من الرجال والنساء مشاركين في الأعمال الخيرية منذ نشأة الجمعية، ويمثلون الذراع الأيمن في تمكين العمل الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

وأضافت " رحيمي " أن الجمعية رصدت عدة جوائز لتحفيز ودعم المتطوعين والمبادرات الفائزة، كما سيتم تسليط الضوء على المبادرات المتميزة وتقديم الدعم والتدريب لمزيد من الابتكار والإبداع والتميز.

يشار إلى أن جمعية الفيصلية أطلقت" جائزة تعزيز " التي تتضمن ثلاث فئات: المتطوعين الأفراد – الفرق التطوعية – برامج المسؤولية المجتمعية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع وبما يتوافق مع المعيار الوطني التطوعي لبرنامج " إدامة".

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