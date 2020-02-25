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في تصفيات آسيا لكرة الطاولة: الخضراوي وشليبي يتأهلان لدور الـ8

تأهل لاعبا المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي نور الخضراوي وعبدالعزيز أبو شليبي (تلقائيًا) إلى دور الـ 8 للتصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام بالأردن، بعد أن تصدرا دور المجموعات.

وفاز اللاعب الخضراوي المصنف الأول في التصفيات في المجوعة "A"، على اللاعب البحريني محمد صالح 4-1، كما تمكن اللاعب أبو شليبي المصنف الثالث في التصفيات في المجموعة "C" من الفوز على الإماراتي عبدالله البلوشي بنتيجة 4-1.

تصفيات آسيا لكرة الطاولة علي نور الخضراوي عبدالعزيز أبو شليبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في تصفيات آسيا لكرة الطاولة: الخضراوي وشليبي يتأهلان لدور الـ8
سبق

تأهل لاعبا المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي نور الخضراوي وعبدالعزيز أبو شليبي (تلقائيًا) إلى دور الـ 8 للتصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام بالأردن، بعد أن تصدرا دور المجموعات.

وفاز اللاعب الخضراوي المصنف الأول في التصفيات في المجوعة "A"، على اللاعب البحريني محمد صالح 4-1، كما تمكن اللاعب أبو شليبي المصنف الثالث في التصفيات في المجموعة "C" من الفوز على الإماراتي عبدالله البلوشي بنتيجة 4-1.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
07:41 PM

في تصفيات آسيا لكرة الطاولة: الخضراوي وشليبي يتأهلان لدور الـ8

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل لاعبا المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي نور الخضراوي وعبدالعزيز أبو شليبي (تلقائيًا) إلى دور الـ 8 للتصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام بالأردن، بعد أن تصدرا دور المجموعات.

وفاز اللاعب الخضراوي المصنف الأول في التصفيات في المجوعة "A"، على اللاعب البحريني محمد صالح 4-1، كما تمكن اللاعب أبو شليبي المصنف الثالث في التصفيات في المجموعة "C" من الفوز على الإماراتي عبدالله البلوشي بنتيجة 4-1.

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