قرقاش: حضور سعودي متألق في G 20 ودور الرياض المتنامي لمصلحة العرب

وزير الدولة الإماراتي: الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن حضور السعودية المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحضور السعودي المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة، ونرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا.