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بريطانيا تأمر البحرية بحماية ناقلاتها النفطية العابرة لمضيق هرمز

طالبت السفن بالإبلاغ عن مرورها بمدة كافية

أمرت بريطانيا اليوم (الخميس)، البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، في أعقاب قيام إيران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورها خلال مهلة كافية.

وكان جيريمي هانت أعلن الاثنين، بينما كان لا يزال وزيرًا للخارجية، أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية "اتش إم اس دنكان" ستصل إلى المنطقة في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) الجاري.

وذكر "هانت" أن على السفن التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز أن تبلغ بتاريخ مرورها؛ لكي تقدم أفضل حماية ممكنة لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية تقديم مواكبة لكل السفن أو إلغاء كل احتمالات عمليات القرصنة.

وفي سياق متصل، وفي مقابلة معها نشرت اليوم في صحيفة "ليست ريبوبليكان" الإقليمية الفرنسية؛ أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فرنسواز بارلي، أن باريس ولندن وبرلين تنوي تنسيق جهودها وتقاسم المعلومات في منطقة الخليج لتعزيز الأمن البحري، ولكن من دون نشر قوات عسكرية إضافية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تأمر البحرية بحماية ناقلاتها النفطية العابرة لمضيق هرمز
سبق

أمرت بريطانيا اليوم (الخميس)، البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، في أعقاب قيام إيران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورها خلال مهلة كافية.

وكان جيريمي هانت أعلن الاثنين، بينما كان لا يزال وزيرًا للخارجية، أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية "اتش إم اس دنكان" ستصل إلى المنطقة في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) الجاري.

وذكر "هانت" أن على السفن التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز أن تبلغ بتاريخ مرورها؛ لكي تقدم أفضل حماية ممكنة لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية تقديم مواكبة لكل السفن أو إلغاء كل احتمالات عمليات القرصنة.

وفي سياق متصل، وفي مقابلة معها نشرت اليوم في صحيفة "ليست ريبوبليكان" الإقليمية الفرنسية؛ أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فرنسواز بارلي، أن باريس ولندن وبرلين تنوي تنسيق جهودها وتقاسم المعلومات في منطقة الخليج لتعزيز الأمن البحري، ولكن من دون نشر قوات عسكرية إضافية.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
05:33 PM

بريطانيا تأمر البحرية بحماية ناقلاتها النفطية العابرة لمضيق هرمز

طالبت السفن بالإبلاغ عن مرورها بمدة كافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت بريطانيا اليوم (الخميس)، البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، في أعقاب قيام إيران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورها خلال مهلة كافية.

وكان جيريمي هانت أعلن الاثنين، بينما كان لا يزال وزيرًا للخارجية، أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية "اتش إم اس دنكان" ستصل إلى المنطقة في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) الجاري.

وذكر "هانت" أن على السفن التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز أن تبلغ بتاريخ مرورها؛ لكي تقدم أفضل حماية ممكنة لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية تقديم مواكبة لكل السفن أو إلغاء كل احتمالات عمليات القرصنة.

وفي سياق متصل، وفي مقابلة معها نشرت اليوم في صحيفة "ليست ريبوبليكان" الإقليمية الفرنسية؛ أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فرنسواز بارلي، أن باريس ولندن وبرلين تنوي تنسيق جهودها وتقاسم المعلومات في منطقة الخليج لتعزيز الأمن البحري، ولكن من دون نشر قوات عسكرية إضافية.

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