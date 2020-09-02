"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات العاصمة المقدّسة، والطائف، والكامل، العرضيات، وميسان، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.