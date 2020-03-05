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بعد أن أغرتهم بالخروج ابتزازاً لأوروبا.. تركيا تمنع عودة المهاجرين إليها

نشرت 1000 فرد من الشرطة الخاصة على الحدود

ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تنشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان اليوم (الخميس)؛ لمنع عودة المهاجرين باتجاه أراضيها.

واتهم "صويلو" في تصريح للصحفيين في إقليم أدرنة الشمالي الغربي أن "السلطات اليونانية أصابت 164 مهاجرًا وحاولت دفع 4900 للعودة إلى تركيا"، وفقاً لـ"رويترز".

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليونان

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أن أغرتهم بالخروج ابتزازاً لأوروبا.. تركيا تمنع عودة المهاجرين إليها
سبق

ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تنشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان اليوم (الخميس)؛ لمنع عودة المهاجرين باتجاه أراضيها.

واتهم "صويلو" في تصريح للصحفيين في إقليم أدرنة الشمالي الغربي أن "السلطات اليونانية أصابت 164 مهاجرًا وحاولت دفع 4900 للعودة إلى تركيا"، وفقاً لـ"رويترز".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:34 PM

بعد أن أغرتهم بالخروج ابتزازاً لأوروبا.. تركيا تمنع عودة المهاجرين إليها

نشرت 1000 فرد من الشرطة الخاصة على الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تنشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان اليوم (الخميس)؛ لمنع عودة المهاجرين باتجاه أراضيها.

واتهم "صويلو" في تصريح للصحفيين في إقليم أدرنة الشمالي الغربي أن "السلطات اليونانية أصابت 164 مهاجرًا وحاولت دفع 4900 للعودة إلى تركيا"، وفقاً لـ"رويترز".

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