"آل فهيد" يستقبل وزراء السياحة في البحرين وتونس واليونان بمقر المنظمة العربية بجدة

استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بمقر المنظمة بجدة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ووزير السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية محمد المعز بلحسين، والسيدة صوفيا زاكاراكي نائبة وزيرة السياحة بجمهورية اليونان.
وتفصيلاً، بحث "آل فهيد" التعاون المشترك فيما بين المنظمة ودولهم في شتى مجالات السياحة وخصوصًا بما يتعلق باستدامة السياحة كمصدر اقتصادي مهم على ميزانيات الدول والسياحة الخضراء وبرامج التدريب والتأهيل للعنصر البشري الذي يقود هذه الصناعة الكبرى وخصوصًا في مجال التحول الرقمي لكل الخدمات السياحية والتي تنفذها المنظمة مع خبراء دوليين.
وأوضح "آل فهيد" أنه جرى خلال اللقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء لمملكة البحرين والجمهورية التونسية وضع تصور وآلية إستراتيجية لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية وجذب الاستثمارات السياحية إلى دولهم من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة فيما بين المنظمة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته.
وأوضحت نائبة وزيرة السياحة بجمهورية اليونان السيدة صوفيا زاكاراكي أن اليونان استعادت معدلات السياحة السنوية السابقة على جائحة كورونا في 2020 حيث شهدت اليونان خلال عام 2021 انتعاشًا بمقدار 60 % مقارنة لمدخولات السياحة في عام 2019 وأرجعت ذلك إلى ثقة العالم بالسياحة في اليونان باعتبارها وجهة آمنة مشددة على رغبتها لفتح أبواب تعاون مشترك مع العالم العربي من خلال المنظمة العربية للسياحة وخصوصًا في مجالات التبادل الثقافي والسياحي وزيادة أعداد السائحين بين الجانبين، وفي نهاية الزيارة أشاد أصحاب المعالي الوزراء بجهود المنظمة منذ تأسيسها حتى حققت ولله الحمد الكثير من الإنجازات.