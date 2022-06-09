"آل فهيد" يستقبل وزراء السياحة في البحرين وتونس واليونان بمقر المنظمة العربية بجدة

وأوضحت نائبة وزيرة السياحة بجمهورية اليونان السيدة صوفيا زاكاراكي أن اليونان استعادت معدلات السياحة السنوية السابقة على جائحة كورونا في 2020 حيث شهدت اليونان خلال عام 2021 انتعاشًا بمقدار 60 % مقارنة لمدخولات السياحة في عام 2019 وأرجعت ذلك إلى ثقة العالم بالسياحة في اليونان باعتبارها وجهة آمنة مشددة على رغبتها لفتح أبواب تعاون مشترك مع العالم العربي من خلال المنظمة العربية للسياحة وخصوصًا في مجالات التبادل الثقافي والسياحي وزيادة أعداد السائحين بين الجانبين، وفي نهاية الزيارة أشاد أصحاب المعالي الوزراء بجهود المنظمة منذ تأسيسها حتى حققت ولله الحمد الكثير من الإنجازات.