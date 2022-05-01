إجازة العيد تُشعل المنافسة على السفر للخارج و5 وجهات تجذب السعوديين.. تعرف عليها

أشعلت عروض وكالات السفر والسياحة لقضاء إجازة العيد للوجهات السياحية لفترة تبدأ من ثلاث ليالٍ إلى أسبوع كامل وتراوحت الأسعار ما بين ٢٠٠٠ ريال إلى ثمانية آلاف ريال. وتصدرت دبي ومصر والمالديف وجورجيا وتايلند قائمة أفضل الوجهات السياحية.
وأكد مسؤولون بشركات السياحة أن الحجوزات ترتفع بشكل كبير قبيل يوم العيد حيث تقرر الكثير من الأسر تغيير وجهات معينة أو حجز وجهات جديدة.
وأضافوا أن أهم الوجهات المختارة تمتلك طبيعة خلابة وممارسة الهوايات والتسوق والاستمتاع بالأجواء الربيعية بعد عناء الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
ولفت العزيز من مسؤولي شركات السياحة إلى أن السياحة الأوروبية ما زالت موجودة وإن قل الحماس إليها بسبب حرب أوكرانيا وتأتي لندن كأهم وجهات أوروبا للسياح السعوديين حاليًا.
وتأتي مصر من الدول السياحية العربية الأكثر استقطابًا للسائحين السعوديين، حيث تمتلك العديد من المناطق السياحية الطبيعية الفريدة.