"إياتا": زيادة كبيرة في الرحلات الجوية بالشرق الأوسط خلال أبريل 2022.. تعرف على الأرقام

وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش إنه "في ظل رفع العديد من القيود على الحدود نشهد ارتفاعًا متوقعًا منذ فترة طويلة في الحجوزات حيث يسعى المسافرون إلى تعويض عامين من الفرص الضائعة.