"إياتا": زيادة كبيرة في الرحلات الجوية بالشرق الأوسط خلال أبريل 2022.. تعرف على الأرقام

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا أن شركات طيران بمنطقة الشرق الأوسط سجلت ارتفاعًا في الطلب بنسبة 265%، في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021 بينما ارتفع حجم السفر الدولي في شركات الطيران الأوروبية بنسبة 480% وفي شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ قفزت حركة السفر الدولية بنسبة 290.8%.
يأتي هذا فيما سجلت شركات طيران أمريكا الشمالية ارتفاعًا في الحركة الجوية بنسبة 230.2%، وشركات طيران أمريكا الجنوبية حققت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 263.2% ولدى شركات الطيران الأفريقية تم تسجيل ارتفاع بنسبة 116.2% وفي أستراليا ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 47.5%.
وأكد اتحاد النقل الجوي الدولي، أن السفر جوًا استأنف تعافيه القوي في أبريل رغم الحرب في أوكرانيا وقيود السفر في الصين حيث كان هذا مدفوعًا بصورة أساسية عبر الطلب القوي.
وأشار إلى أن إجمالي السفر الجوي، في أبريل ارتفع بنسبة 78.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كاشفاً عن ارتفاع إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 331.9% مقارنة مع أبريل2021.
وسجل العديد من المسارات مستويات حركة أعلى مما كانت عليه قبل أزمة الجائحة ومن بينها: أوروبا، وأمريكا الوسطى والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش إنه "في ظل رفع العديد من القيود على الحدود نشهد ارتفاعًا متوقعًا منذ فترة طويلة في الحجوزات حيث يسعى المسافرون إلى تعويض عامين من الفرص الضائعة.
وأضاف السيد والش أن بيانات أبريل تعد أحد أسباب التفاؤل في جميع الأسواق باستثناء الصين التي تواصل فرض قيود مشددة على السفر.