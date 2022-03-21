ارتفاع مفاجئ.. الريال يلامس 5 جنيهات مصرية وخبراء: يزيد السياحة السعودية لمصر

وبدورها ارتفعت قيمة الريال السعودي لتقترب من مستويات 2014، ويصل إلى 4.90 في مقابل الجنية المصري، وكان قبل الارتفاع يساوي 4.16 فقط، ويؤكد مسؤول السياحة الخارجية بإحدى شركات السياحة المصرية في القاهرة، أن انخفاض قيمة الجنية ستجذب العديد من التدفقات السياحية من دول الخليج وخاصة السعودية، كما أشارت مديرة إحدى فنادق القاهرة الخمس نجوم، أن انخفاض قيمة الجنية تؤدي إلى تحفيز السياح من كل دول العالم والخليج إلى القدوم والاستفادة من ارتفاع قيمة عملتهم الوطنية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وهذا معمول به في كثير من دول العالم مثل الصين ودول أوروبا الشرقية وآسيا.