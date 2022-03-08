استعدادات مكثفة لعودة 200 خيمة رمضانية في الفنادق السعودية وهذه أسعارها؟!

بدأت الفنادق السعودية الاستعدادات المكثفة لعودة الخيم الرمضانية إلى الفنادق وساحاتها، حيث تم تعليق السماح بالخيم الرمضانية في الفنادق السعودية منذ عام 2020 بعد انتشار جائحة كورونا.

أكد مدير عام أحد الفنادق ذات خمس نجوم بالرياض، عودة الخيم الرمضانية رغم أن الوقت ضيق، لكن لدينا الخبرة بما يكفى لتجهيزات الخيمة التب تتسع لعدد 400 فرد.

وتاريخياً بدأت الخيم الرمضانية تنتشر في المملكة مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبدأها فندق اليمامة بالرياض، ودشّنت أول خيمة رمضانية الخيمة الرمضانية بشكلها القديم وهو مطعم للإفطار فقط، ثم توالت التحديثات حتى أصبحت فاعلية تحتوي على ألوان كثيرة من الطعام والمشروبات والفنون والشعر وارتبطت الخيم الرمضانية بحلول شهر رمضان المبارك،

وتراوحت أسعار الفرد في الخيم الرمضانية في عام 2020 "300 - 500" ريال، حسب جودة وفخامة الخيمة، وإن كانت في فنادق الخمس نجوم أو الأربع نجوم، وهناك توقعات بارتفاع الأسعار لتتخطى حاجز 500 ريال للفرد.

وحسب أرقام وزارة السياحة السعودية، فإن عدد فنادق الخمس نجوم هو 113 في 15 مدينة وأكثرها في مكة المكرّمة، وعدد فنادق الأربع نجوم 128 فندقاً، وكانت الخيم الرمضانية بالمملكة تشهد تنافس الفنادق والمطاعم في جدة والرياض والطائف ومكة المكرّمة والمدينة والدمام وغيرها من المدن السعودية.