افتتاح "معرض سوق السفر العربي" في دبي والمملكة تتصدر المشاركين.. الاثنين

وستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسة السعودية والصين والهند، وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل المقبل من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.