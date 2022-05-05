افتتاح "معرض سوق السفر العربي" في دبي والمملكة تتصدر المشاركين.. الاثنين

يفتتح الاثنين المقبل 9 مايو "معرض سوق السفر العربي"، أبرز الأحداث السياحية في العالم بمركز دبي التجاري العالمي، وسيكون جناح المملكة الأكبر على مستوى الوجهات السياحية.
ويتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 20 ألف زائر، وأكثر من 1500 شركة عارضة خلال المعرض الذي يستمر لأربعة أيام ويختتم فعالياته الخميس 12 مايو.
ويشهد المعرض مشاركة 112 دولة منها اليابان وجامايكا وجنوب إفريقيا وإيطاليا، كما ستتاح الفرصة لمتخصصي الصناعة للاجتماع ومناقشة أحدث الاتجاهات من مجموعة متنوعة من السفر، بما في ذلك التقنية والنقل والاستدامة والفعاليات والأعمال.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يشدد سوق السفر العربي 2022 على أهمية صناعة السفر، حيث نواصل مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 مع تحديد كيفية دفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام".
وستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسة السعودية والصين والهند، وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل المقبل من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.
ويستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا عدة مؤتمرات قمة متخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء من خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة.
كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم، في فعاليات معرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.