الأردنية للطيران... لم يكن اقتحاماً وهذا ما حدث في قمرة الطائرة المتجه للسعودية

يُذكر أن الشركة قامت بتوقيع عقد لإحضار سائحين من دولة نيجيريا، وبعدد 3 آلاف سائح ابتداءً من تاريخ 15 يونيو 2022 للبقاء في المملكة لمدة 7 أيام لكل فوج، وأن هذه المحاولات للنيْل من سمعة الشركة وإنجازاتها ما هي إلا بسبب المنافسة غير العادلة، ومحاربة هذا الإنجاز الوطني.