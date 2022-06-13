الأردنية للطيران... لم يكن اقتحاماً وهذا ما حدث في قمرة الطائرة المتجه للسعودية

أكدت الشركة الأردنية للطيران أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قديم ويعود لعدة أشهُر سابقة.
وكشفت تفاصيل حقيقة الفيديو المتداول لواقعة جرت داخل إحدى طائراتها، والتي تصوّر محاولة اقتحام قمرة قيادة إحدى طائراتها؛ حيث حدث في إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية وفي المطار المحدد للرحلة في نيجيريا حاول أحد الركاب الوصول لقمرة القيادة؛ للحديث مع كابتن الرحلة، وهو ما يمنعه القانون.
وحالَ رجال الأمن التابعون لوحدة الأمن والحماية المُرافقون للرحلة دون وصوله لقُمْرة القيادة، وانتهى الأمر في وقته، مؤكدةً عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة.
وشددت على أنها "سوف تلاحق قانونيًا كل من يحاول الإساءة لسمعتها بتلفيق شائعات لا أساس لها من الصحة.
يُذكر أن الشركة قامت بتوقيع عقد لإحضار سائحين من دولة نيجيريا، وبعدد 3 آلاف سائح ابتداءً من تاريخ 15 يونيو 2022 للبقاء في المملكة لمدة 7 أيام لكل فوج، وأن هذه المحاولات للنيْل من سمعة الشركة وإنجازاتها ما هي إلا بسبب المنافسة غير العادلة، ومحاربة هذا الإنجاز الوطني.