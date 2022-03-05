سياحة

"الإياتا": نصف سكان العالم سيسافرون في عام 2024

المؤشرات تدعو للتفاؤل بالتعافي من مرحلة الجائحة
"الإياتا": نصف سكان العالم سيسافرون في عام 2024

المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش

خالد خليل
خالد خليل

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" عن توقعاته بوصول إجمالي أعداد المسافرين إلى 4 مليارات مسافر في عام 2024، أي ما يلامس نصف سكان العالم.

وتظهر هذه التوقعات إمكانية تجاوز مستويات فترة ما قبل أزمة كوفيد-19 من خلال تحقيق نسبة 103% زيادة عن عام 2019.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش: قطاع الطيران آخذٌ في التعافي بسبب الرغبة الكبيرة في السفر والعودة إلى الطائرات بعد رفع القيود.

وأضاف: الطريق ما زال طويلاً نحو الوصول إلى الوضع الطبيعي بسبب الأزمات وأحداث أوكرانيا؛ إلا أن المؤشرات تؤكد الارتفاع المتواصل لأعداد المسافرين عبر العالم.

أوكرانيا
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
فيروس كورونا
الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية الروسية
الأياتا
المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي
ويلي والش

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