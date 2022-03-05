"الإياتا": نصف سكان العالم سيسافرون في عام 2024

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" عن توقعاته بوصول إجمالي أعداد المسافرين إلى 4 مليارات مسافر في عام 2024، أي ما يلامس نصف سكان العالم.
وتظهر هذه التوقعات إمكانية تجاوز مستويات فترة ما قبل أزمة كوفيد-19 من خلال تحقيق نسبة 103% زيادة عن عام 2019.
وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش: قطاع الطيران آخذٌ في التعافي بسبب الرغبة الكبيرة في السفر والعودة إلى الطائرات بعد رفع القيود.
وأضاف: الطريق ما زال طويلاً نحو الوصول إلى الوضع الطبيعي بسبب الأزمات وأحداث أوكرانيا؛ إلا أن المؤشرات تؤكد الارتفاع المتواصل لأعداد المسافرين عبر العالم.